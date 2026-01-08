אירוע חריג התרחש הערב (חמישי) בנתב"ג, כאשר טיסה שהייתה צפויה להמריא היום בשעה 17:30 מטרמינל 3 לבוקרשט, בוטלה עקב חוב של חברת התעופה לרשות שדות תעופה. הנוסעים הורדו מהמטוס והועברו לטיסות חלופיות.

על פי הפרסום בכלכליסט, כ-160 נוסעים כבר עלו הערב לטיסה המדוברת, כאשר בשלב מסוים הודיעו להם כי הטיסה מתעכבת והם הורדו מהמטוס. לאחר זמן קצר הוחלט לבטל את הטיסה והתגלה כי ההחלטה התקבלה עקב חוב שיש לחברה לרשות שדות התעופה - חוב שלטענת הרשות ניסתה לגבותו מספר פעמים, אך ללא הצלחה.

לאחר ביטול הטיסה, חברת התעופה ורשות שדות התעופה מצאו כאמור לנוסעים טיסות חלופיות, רובם הועלו לטיסות של חברת אל על וצפויים לצאת ליעדם באיחור של מספר שעות.

מרשות שדות התעופה נמסר בתגובה לדיווח: "מדובר בחוב שהצטבר במשך תקופה ארוכה. לאחר שהרשות פעלה בכל האמצעים העומדים לרשותה לגביית החוב, לרבות משלוח מכתבי התראה וקיום שיחות רבות עם נציגי החברה, לא נותרה בידינו ברירה אלא לעשות שימוש בזכות העיכבון, כמשמעותה בחוק, על מנת להבטיח את תשלום החוב. הנוסעים הועברו לחברה חליפית. הרשות זמינה בכל עת לקבלת התשלום ולשחרור המטוס באופן מיידי עם קבלת הסכום", נאמר.