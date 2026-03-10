כיכר השבת
צריכים או רוצים לטוס בימים הקרובים לחו"ל? זו הודעת רשות שדות התעופה

למרות שבתחילת השבוע היה נראה שאט אט שדה התעופה בן גוריון חוזר לשגרה מסוימת, רצף שיגור הטילים מאיראן ולבנון האט את הקצב | זו ההודעה המלאה שיצאה היום מטעם רשות שדות התעופה (תיירות)

נמל התעופה בן גוריון (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

ברשות שדות התעופה עדכנו הבוקר (שלישי) - היום ה-11 למבצע שאגת הארי, מה קורה בנוגע לטיסות היוצאות.

על פי ההודעה: "נמל התעופה בן גוריון פועל בימים אלה במסגרת מצומצמת של מבצע ״חזרה בטוחה - כנפי הארי״ ובהתאם למתווה שאושר על-ידי משרד התחבורה ובכפוף להנחיות מערכת הביטחון ופיקוד העורף".

לדברי רש"ת: "הפעילות האווירית בשלב זה אינה חזרה לשגרה מלאה, והטיסות אינן מתקיימות בהתאם ללוחות הזמנים המקוריים שתוכננו טרם המבצע".

כמו כן עדכנו ברש"ת: "טיסות יוצאות מישראל מופעלות בשלב זה רק על-ידי חברות התעופה הישראליות שקיבלו אישור להטיס נוסעים: אל על, ישראייר, ארקיע ואייר חיפה".

לסיום נכתב: "נוסעים שטיסתם בוטלה או שונתה מתבקשים לפנות ישירות לחברת התעופה או לסוכן הנסיעות לקבלת מידע עדכני לגבי מצב הטיסה, שיבוץ מחדש והחזרים. דוברות רשות שדות התעופה תמשיך לעדכן את הציבור בכל מידע רלוונטי שיידרש".

