הדירה נרכשה לפני כיובל. רק לאחרונה גילתה בעלת הדירה כי לא נרשמה על שמה בטאבו, וביקשה מהמוכר להסדיר את רישום הזכויות. המוכר סירב, בטענה שהיא חייבת לו 100 לירות. בית המשפט התפלא איך לא אמר מילה על הכספים במשך עשרות שנים (משפט)
לקוחת הבנק צברה חוב של כ-50 אלף שקל והחלו להתנהל נגדה הליכים בהוצאה לפועל. בסמוך, היא מכרה את דירתה לחברת הדיור הציבור "שקמונה". הבנק ניסה לזכות בכספי המכירה, אך נדחה משום שהטיל את העיקול על הדירה מאוחר מדי (משפט)
חברה שסיפקה למועצה האזורית יבניאל דלק וסולר לפני כ-12 שנה טענה כי עד היום לא קיבלה את מלוא התשלום. המועצה הסבירה שקיזזה חובות ארנונה וביוב של בעל החברה. בית המשפט קבע שלמועצה לא הייתה זכות קיזוז וחייב אותה בתשלום 61,411 שקל.
הורים לשני ילדים קטנים, זכו לשורת קללות ו"איחולים" מהנהלת ת"ת "יעבץ" בירושלים, בו למדו ילדיהם, וזאת רק בשל חוב כספי של 600 שקלים. "אין תפילתו נשמעת, ובניו ובנותיו מתים כשהם קטנים, וצרות וייסורים באים עליו ועל כל בני ביתו", מאחלת ההנהלה במכתב בו דרשה את החזר החוב (חרדים)