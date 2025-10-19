דו״ח חדש של מכון המחקר האמריקאי World Population Review, העוקב מדי שנה אחר נתוני אוכלוסייה וכלכלה גלובליים, מציג תמונה מטרידה של גידול בהיקפי החוב הלאומי ברחבי העולם. על פי הדו״ח, ארצות הברית ממשיכה להוביל את דירוג המדינות בעלות החוב הלאומי הגבוה בעולם, עם 32.9 טריליון דולר - חוב שמעמיס על כל אזרח אמריקאי כ־76 אלף דולר. במקום השני ניצבת סין עם חוב של 15 טריליון דולר, ואחריה יפן עם 10.9 טריליון. ברשימת עשר המדינות בעלות החוב הגבוה ביותר מופיעות גם בריטניה וצרפת (3.4 טריליון דולר כל אחת), איטליה (3.1 טריליון), הודו (3 טריליון), גרמניה (2.8 טריליון), קנדה (2.3 טריליון) וברזיל (1.8 טריליון).

הודו דורגה במקום השביעי עם חוב לאומי של שלושה טריליון דולר - סכום שמייצג חוב של כ־504 דולר לכל אזרח הודי. הממשלה ההודית מוציאה מיליארדים מדי שנה על תשלומי ריבית, בעוד עשרות מיליוני אזרחים עדיין חסרי גישה לצרכים בסיסיים כמו מים נקיים ושירותי בריאות.

פקיסטן מדורגת במקום ה־33 עם חוב לאומי של 260.8 מיליארד דולר, המיתרגם ל־543 דולר לכל תושב. בבנגלדש החוב עומד על 177.6 מיליארד דולר, כ־611 דולר לאדם. לעומתן, אפגניסטן מציגה את החוב הנמוך ביותר ברשימת המדינות המרכזיות — 1.6 מיליארד דולר בלבד, שהם כ־30 דולר לאזרח.

בצד השני של הסקאלה, אירלנד מובילה את הדירוג מבחינת חוב לנפש, כאשר כל אזרח חב בממוצע כ־614 אלף דולר. הדו״ח מדגיש גם את מעמדן של מדינות מוסלמיות מובילות - אינדונזיה, שהחוב הלאומי שלה מגיע ל־543 מיליארד דולר, נחשבת לבעלת החוב הגבוה ביותר בעולם המוסלמי, ואחריה מצויות מצרים, טורקיה, ערב הסעודית ומלזיה.

על פי נתוני קרן המטבע הבינלאומית, החוב הציבורי העולמי צפוי לחצות את רף 100% מהתוצר העולמי עד שנת 2029 - הרמה הגבוהה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. בינתיים, מדינות מתפתחות נאלצות לשלם ריביות הגבוהות פי שניים עד ארבעה מאלו שמהן נהנות כלכלות מפותחות, מצב שמעמיק את משבר האמון הפיננסי ומגביל השקעה בתחומי בריאות, חינוך ותשתיות.

ואיפה מדינת ישראל? ישראל מדורגת במקום האמצעי‑נמוך יחסית בטבלת החוב הלאומי העולמית (25 בערך) כשהחוב הציבורי של ישראל מסתכם בכ‑315.6 מיליארד דולר, שהם כ‑26.7% מהתוצר המקומי הגולמי (GDP), עם חוב לנפש של כ‑14,666 דולר.​