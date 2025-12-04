שלושה נערים מפלורידה, ארה"ב, נעצרו לאחר שלקחו חלק בטרנד ויראלי בטיקטוק, הידוע כ"אתגר הבעיטה בדלת" (door kick challenge).

במהלך האתגר בועטים בדלתות של בתים זרים, בדרך כלל באמצע הלילה, גורמים נזק לרכוש ונמלטים. הנערים, בגילאי 13 ו‑14, נעצרו ב‑23 בנובמבר בחשד להסתובבות חשודה והפרעה לסדר הציבורי.

התיעוד מביצוע האתגר נלכד במצלמות האבטחה של אחד הבתים, והבעלים דיווחו למשטרה כי מישהו "מנסה לפרוץ את הדלת". הנערים אמנם לא נראו חמושים, אך הבעלים היה מוכן עם נשקו למקרה שיחזרו.

כאשר הגיעו השוטרים, הם מצאו את שלושת הנערים סמוך לבית כשהם לבושים בגדים כהים וכפפות. הנערים הובלו לניידת ונשאלו על גילם ומעשיהם. השוטרים הזהירו אותם כי מעשה כזה עלול להיות מסוכן מאוד - ואף להוביל למוות, במקרה שבעלי הבית יחשבו שמדובר בפריצה.

הנערים הורשעו בהסתובבות חשודה והפרעה לסדר הציבורי. בנוסף, אחד הנערים עומד בפני אישום של נזק רכוש בעקבות הריסת הדלת.