חגורות אש באפגניסטן ( צילום: רשתות ערביות )

כאילו לא היה די בכל המלחמות במזרח התיכון, חזית חדשה נפתחה מזרחית לישראל: פקיסטן ואפגניסטן פתחו בסחרור אלים, שמאיים להתגלגל למלחמה מזרח תיכונית חדשה.

למרות מספר ניסיונות פיוס לאורך השבועות האחרונים, רף האלימות בין המדינות רק עולה, כאשר השלטון באיסלמבאד הכריז מלחמה על שלטון הטאליבן והחל בביצוע תקיפות אוויריות אינטנסיביות בעומק אפגניסטן. לאורך השבועות האחרונים פתח חיל האוויר הפקיסטני במתקפה רחבה על אפגניסטן ומה שהם מתארים כ"מחנות אימון" לארגוני טרור בתוך המדינה. ניוסיונות פיוס שהביאו להסכמה ל"רגיעה" לפני ימים בודדים התפרקו, והמתקפות חודשו. המתיחות בין שתי השכנות התגבר היום כששני פיצוצים נשמעו במרכז קאבול, כך לפי סוכנות הידיעות הצרפתית AFP. דובר ממשלת הטליבאן, זביהוללה מוג'אהיד, אמר כי מכלית נפט וגנרטור התפוצצו והציתו שריפות בבירה. אפגניסטן טוענת כי הרגה 58 חיילים פקיסטניים במהלך "תגובת נגד" הלילה, שלטענתה הייתה בגלל "הפרות חוזרות ונשנות" על טריטוריה אפגנית ביבשה ובאוויר מצד הצבא הפקיסטני. הצבא הפקיסטני אמר בתגובה שרק 23 חיילים נהרגו במתקפה.

כוחות הטאליבן זורמים לגבול ( צילום: רשתות ערביות )

ערוץ הטלוויזיה הממלכתי, פקיסטן TV, דיווח מאוחר יותר היום כי אפגניסטן מעוניינת בהפסקת אש לאורך הגבול ובעיקר במקומות ובכפרים בהם מרוכזות עיקר ההתקפות.

בשעה האחרונה משרד החוץ של פקיסטן הודיע ​​על הפסקת אש עם אפגניסטן שהחלה היום ותמשך יומיים. בממשלת הטאליבן של אפגניסטן אישרו את הדברים.

ממשלת הטליבאן באפגניסטן האשימה במהלך הסופ"ש האחרון את פקיסטן בביצוע תקיפות אוויריות בקאבול ובשוק במזרח אפגניסטן. כלי תקשורת ממלכתיים בפקיסטן דיווחו בליל שלישי כי הצבא תקף מקומות מסתור של הטליבאן הפקיסטני, המכונה טהריק-א-טליבאן פקיסטן, או TTP, שהיא קבוצה נפרדת אך בעלת ברית של הטליבאן האפגני.

פקיסטן מאשימה את ממשלת הטליבאן במתן מחסה ל-TTP, שביצעה פיגועים קטלניים רבים בתוך פקיסטן. קאבול מכחישה את ההאשמה ואומרת שאינה מאפשרת להשתמש בשטחה לפעולות נגד מדינות אחרות.