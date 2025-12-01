סדרת הניסויים המוצלחת של מערכת ״קלע דוד״ ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

ניו דלהי מתכוננת למהלך אסטרטגי דרמטי, העשוי לשנות את מאזן הכוחות האזורי ולעורר תרעומת חריפה בוושינגטון. המדינה שואפת לרכוש ממוסקבה מערכות נשק מתקדמות, המעידות על התעצמות צבאית חסרת תקדים.

במוקד הרכש: מערכות ההגנה האווירית המתקדמות ביותר מדגם S-500 ומטוסי הקרב החמקנים סוחוי SU-57 , הנחשבים למטוסי דור חמישי. הרכש האפשרי הזה יעמוד במרכז הדיונים בביקור המתוכנן של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בניו דלהי השבוע. על פי פרסום שהופיע במגזין "DEFENSE SECURITY ASIA", המניע המרכזי שמוביל את ניו דלהי לבצע את עסקאות הנשק הוא השאיפה הברורה לשדרג באופן דרמטי את מערך כלי הטיס הצבאיים שלה. זאת כמענה ישיר לצורך להתמודד עם הלחץ הביטחוני המתעצם והאיום הדו-ראשי המגיע מצד סין ומפקיסטן. מטרת ההצטיידות המסיבית היא ביצור הריבונות והעצמאות האסטרטגית של הודו במרחב האזורי.

Sukhoi Su-35 סוחוי ( צילום: שאטרסטוק shutterstock )

עמדת נשק הנשלטת מרחוק טייפון. ( צילום: דובר צהל זרוע הים )

עמידה איתנה מול לחץ אמריקני

ממשלת דלהי מתכוונת לפתוח במו"מ על מערכות נשק אלו, צעד שמדגים את העמידה האיתנה שלה מול לחצי ארצות הברית לרכוש ציוד אמריקני במקום רוסי. העסקאות, שמוערכות במיליארדי דולרים, הן ניסיון לצמצם במהירות את החוסרים הקיימים במטוסי קרב ובמערכות הגנה אווירית בחיל האוויר ההודי, ובכך לשנות באופן מהיר את מאזן הכוחות בזירה ההודית-פסיפית.

על פי הערכות, רכש מטוסי הקרב סוחוי SU-57 עשוי להוות מכפיל כוח משמעותי עבור חיל האוויר ההודי, ולהגביר את יכולות ההרתעה האסטרטגית שלו.

היתרון: אחזקה זולה ושילוב עם הציוד הקיים

להודו ולרוסיה קשרים ביטחוניים ארוכי שנים, עובדה שמעוררת אי-נוחות בקרב ארצות הברית ומדינות המערב.

גורמים ממשלתיים בהודו מציינים כי הציוד הצבאי הרוסי משתלב בצורה מיטבית עם הציוד הקיים כבר בצבא ההודי על כל זרועותיו. יתרה מזו, עלויות האחזקה של הציוד הרוסי נמוכות באופן משמעותי מאלו של הציוד המקביל המגיע מארצות הברית.

צעדים אלו מגיעים בהקשר הרחב של התעצמות צבאית מתמשכת בסין והמודרניזציה המואצת של צבא פקיסטן. רוסיה הייתה הספקית העיקרית של מערכות נשק עבור הודו בעשור האחרון, ואחראית לכשישים אחוזים מהמערכות המשרתות בצבא ההודי. כעת, הודו מוכנה לבצע קפיצת מדרגה טכנולוגית באמצעות רכש המערכות המתקדמות ביותר שרוסיה יכולה להציע, ובכך לאותת לשכנותיה ולמעצמות העולם על נחישותה לשמור על עליונות אסטרטגית באזור.