חשד מזעזע: הטביעו למוות בת משפחה שהורידה את כיסוי הראש

התביעה בהולנד דרשה ביום שישי עונש של עד עשרים וחמש שנות מאסר למוסלמי ובנו, שלטענת הרשויות הטביעו למוות בת משפחה בת שמונה־עשרה משום שסברו שהתנהגותה ה“מערבית” מביאה חרפה למשפחה.

גופתה של ריאן אל־נג'אר, צעירה ממוצא סורי, נמצאה כשהיא שקועה במים וידיה ורגליה כבולות בחוזקה ב־28 במאי 2024 סמוך לעיירה יורֶה שבצפון הולנד, שישה ימים לאחר היעלמותה.

הרשויות עצרו את אביה ושני אחיה, בני עשרים ושתיים ועשרים וארבע, והעמידו אותם לדין בחשד למעורבות ברצח, שלפי ההערכה אירע ב־22 במאי.

על פי התביעה, השלושה ראו בריאן “נטל שיש להסירו” רק משום שביקשה לחיות את חייה בדרכה שלה. הרשויות ציינו כי המשפחה מגיעה מרקע דתי מוסלמי נוקשה, וכי קרוביה של ריאן סברו שהתנהגותה אינה “צנועה” דיה ושהיא מאמצת אורח חיים מערבי מדי. בין היתר דווח כי היא סירבה לעטות כיסוי ראש במרחבים ציבוריים.

לפי החוקרים, הגורם שהצית את מעשה הרצח היה סרטון לייב בטיקטוק שבו נראתה ריאן ללא כיסוי ראש ומאופרת. בתביעה מסרו כי למשפחה הסרטון היווה מקור מבוכה חמור שאינו תואם את תפיסותיהם המסורתיות.

מיד לאחר שצפו בו, יצאו האחים לאתר אותה. על פי הממצאים, הם הגיעו לבקר אותה ברוטרדם ושכנעו אותה לצאת עמם למקום מרוחק בליל הרצח המשוער. שם הצטרף אליהם האב.

החקירה העלתה כי ריאן הובאה לאזור טבע מרוחק שבו לדבריהם “איש לא היה יכול לשמוע את זעקותיה”. על גופתה נמצאו סימני חניקה וטביעה, וכחמישים מטר של סרט הדבקה שימשו לכבילתה לפני שהושלכה למים כשהיא עדיין בחיים. בדיקות DNA הראו כי מתחת לציפורניה נמצא חומר גנטי של האב, דבר המחזק את ההערכה שהיה נוכח ברגעי הרצח.