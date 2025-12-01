פרופסור לסוציולוגיה בקולג' ברוקלין, אלכס ויטאלה, שמונה על-ידי ראש העיר הנבחר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, לצוות המעבר שלו, מעורר ביקורת בארה"ב בעקבות עמדותיו החריפות נגד שיטור מסורתי.

ויטאלה הודיע ברשת X כי הצטרף לצוות שיעסוק בנושאי ביטחון קהילתי, וציין כי מדובר ב"עידן חדש לניו יורק".

ויטאלה הוא מחבר הספר "The End of Policing" משנת 2017, בו נטען כי המשטרה איננה קיימת כדי לסייע לציבור, וכי יש לבטל את מודל השיטור המקובל במגוון תחומים – שימוש בסמים, פיקוח על גבולות, טיפול בקטינים בעייתיים ואף התמודדות עם כנופיות.

בספרו הוא טוען כי ההגדרה של קבוצות כ"כנופיות פשע" בערים רבות משמשת כלי לשליטה גזעית, וכי צעירים שחורים והיספנים מסומנים כ"עבריינים" רק בשל התקהלויות, בעוד קבוצות צעירים לבנים נתפסות כבלתי מזיקות.

גם אכיפת הגבולות, לפי ויטאלה, מבוססת על פחד וגזענות. הוא מתאר את שיטור הגבול כ'בלתי אנושי', ומדגיש כי הרחבת סמכויות משמר הגבול נשענת על נרטיבים זרים שמציגים מהגרים כאיום ולא כחלק מהקהילה. בהמשך הוא טוען כי הבעיה אינה בגישות אישיות של שוטרים אלא במבנה שיטורי שלדבריו מושתת על גזענות.

מעבר לכתיבה האקדמית, הוא קורא תדיר ברשתות החברתיות לבטל שורה של גופי אכיפה -יחידות אופניים, מסוקי משטרה, משטרה בבתי ספר, יחידות משותפות למלחמה בטרור, משמר הגבול ואף את מוסד הנשיאות עצמו.

לא מדובר במינוי היחיד של ממדאני שמוביל ביקורת נגד המשטרה. מוקדם יותר החודש הצטרפה לצוותו גם אלה ביסגורד-צ'רץ', יועצת קמפיין שתוארה כמי שעיצבה את הצעתו לשלוח עובדים סוציאליים לטפל בחלק ממקרי הפשיעה שלא כוללים אלימות.