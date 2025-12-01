כיכר השבת
בחסות הערפל

תאונת שרשרת קטלנית: 50 רכבים מעורבים בהתנגשות ענקית בכביש באינדיאנה - צפו

סערת שלג פתאומית הפכה את הכביש באינדיאנה לאזור אסון: עשרות רכבים התנגשו זה בזה ברגעים ספורים, הכביש נחסם לשש שעות בעוד צוותי הצלה פועלים לפינוי ההריסות (חדשות בעולם)

התאונה הקטלנית באינדיאנה (צילום: רשתות חברתיות )

סופת חורף דרמטית ותנאי כביש קפואים באינדיאנה הובילו ביום שבת האחרון לתאונת שרשרת מסיבית ורבת נפגעים, שבה היו מעורבים 50 כלי רכב. האירוע המחריד אירע בנתיבים הפונים מערבה של כביש I-70, מחוץ לטר הוט, סמוך לגבול עם אילינוי.

ה הענקית, שנגרמה בשל תנאי קרח ותנאי "ערפל לבן" פתאומיים, תפסה נהגים רבים במהלך הנסיעה לא מוכנים.

הזירה הייתה קשה לצפייה: עדי ראייה דיווחו על ממדי הרס קשים. אחד הנהגים שנלכדו בתאונה סיפר כי הוא ראה משפחות "מטפסות באורח פלא מתוך מכוניות שרוסקו". רכבים רבים שנלכדו בערימה הפכו לגרוטאות .

אך דווקא בתוך האסון, התרחש נס: למרות היקף התאונה, קצין המידע של משטרת אינדיאנה, מאט איימס, דיווח שלא היו נפגעים קשים. רוב הנהגים והנוסעים יצאו מהאירוע עם פגיעות קלות בלבד.

הכביש המהיר נסגר למשך שש שעות כדי לאפשר לצוותי הניקיון לפנות את כלי הרכב ההרוסים מנתיבי I-70. הרשויות המליצו לציבור להימנע מנסיעות שאינן הכרחיות בשל תנאי הנהיגה המסוכנים באזור.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר