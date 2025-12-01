סופת חורף דרמטית ותנאי כביש קפואים באינדיאנה הובילו ביום שבת האחרון לתאונת שרשרת מסיבית ורבת נפגעים, שבה היו מעורבים 50 כלי רכב. האירוע המחריד אירע בנתיבים הפונים מערבה של כביש I-70, מחוץ לטר הוט, סמוך לגבול עם אילינוי.

התאונה הענקית, שנגרמה בשל תנאי קרח ותנאי "ערפל לבן" פתאומיים, תפסה נהגים רבים במהלך הנסיעה לא מוכנים.

הזירה הייתה קשה לצפייה: עדי ראייה דיווחו על ממדי הרס קשים. אחד הנהגים שנלכדו בתאונה סיפר כי הוא ראה משפחות "מטפסות באורח פלא מתוך מכוניות שרוסקו". רכבים רבים שנלכדו בערימה הפכו לגרוטאות .

אך דווקא בתוך האסון, התרחש נס: למרות היקף התאונה, קצין המידע של משטרת אינדיאנה, מאט איימס, דיווח שלא היו נפגעים קשים. רוב הנהגים והנוסעים יצאו מהאירוע עם פגיעות קלות בלבד.

הכביש המהיר נסגר למשך שש שעות כדי לאפשר לצוותי הניקיון לפנות את כלי הרכב ההרוסים מנתיבי I-70. הרשויות המליצו לציבור להימנע מנסיעות שאינן הכרחיות בשל תנאי הנהיגה המסוכנים באזור.