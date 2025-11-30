כיכר השבת
"חנית דרומית"

מזכיר הצי מזהיר את האזרחים: "ארצות הברית מצויה תחת מתקפה"

מזכיר הצי האמריקני ג'ון פלן טען כי ארצות הברית מצויה תחת מתקפה מצד קרטלי הסמים | פלן פירט על היקף הכוחות המשתתפים במבצע, הכוללים את קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים "ג'רלד אר. פורד",  לצד 11 ספינות נוספות וכוחות מארינס (בעולם)

תקיפה אמריקאית נגד סירה בונצואלה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מצויה תחת מתקפה מצד קרטלי הסמים. כך טען מזכיר הצי האמריקני ג'ון פלן, שהסביר כי מבצע "חנית דרומית" של הצבא האמריקני נועד להגן על המדינה מפני זרם הסמים הבלתי פוסק.

לדבריו, הסכנה שמציבים ארגוני הפשע חורגת מגבולות הפשיעה הרגילה: "סמים הורגים יותר אמריקנים מכל מה שאיבדנו במלחמות. הנשיא הגדיר זאת באופן נכון - זו מתקפה על המדינה", אמר בריאיון לתוכנית "My View with Lara Trump".

פלן פירט על היקף הכוחות המשתתפים במבצע, הכוללים את קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים "ג'רלד אר. פורד", עליה נמצאים למעלה מ־70 מטוסים, לצד 11 ספינות נוספות וכוחות מארינס.

המבצע מלווה גם בכוחות משמר החופים ומשרד ביטחון המולדת, והוא משתלב במהלך רחב יותר של מודרניזציה בצבא האמריקני בתחום הבינה המלאכותית, מערכות היפרסוניות, כלים בלתי מאוישים והרחבת תעשיית הספנות הצבאית. מהלך שלדברי פלן מוביל הנשיא דונלד טראמפ בעצמו.

פלן ציין כי הנשיא דוחף באופן עקבי להגדלת כושר הייצור האמריקני. "הנשיא מאוד ממוקד בתחום הספנות. הוא לוחץ עליי זמן רב וממשיך לעקוב אחר הנושא", טען פלן. "הוא מחויב לכך, וזה חשוב מאוד. הרסנו את בסיס הייצור שלנו במשך שנים, וחשוב שנלמד מחדש איך לייצר דברים".

לדבריו, המטרה היא לפתוח מספנות חדשות ולהרחיב קיימות, במהלך שידרוש למעלה מ־50 אלף עובדים חדשים בתעשיית בניית האוניות.

בהתייחס לביקורת העולמית על היקף הכוחות שנשלחו למבצע, טען פלן כי היעד המרכזי של הצבא הוא הגנת המולדת, ולכן אין כאן שימוש מופרז במשאבים אלא פעולה טבעית: "זה תפקידו של הצבא - להגן על המולדת. זה בדיוק מה שאנחנו עושים, ואנחנו עושים זאת עם הנכסים הטובים ביותר שיש לנו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר