מזכיר הצי מזהיר את האזרחים: "ארצות הברית מצויה תחת מתקפה"

ארצות הברית מצויה תחת מתקפה מצד קרטלי הסמים. כך טען מזכיר הצי האמריקני ג'ון פלן, שהסביר כי מבצע "חנית דרומית" של הצבא האמריקני נועד להגן על המדינה מפני זרם הסמים הבלתי פוסק.

לדבריו, הסכנה שמציבים ארגוני הפשע חורגת מגבולות הפשיעה הרגילה: "סמים הורגים יותר אמריקנים מכל מה שאיבדנו במלחמות. הנשיא הגדיר זאת באופן נכון - זו מתקפה על המדינה", אמר בריאיון לתוכנית "My View with Lara Trump".

פלן פירט על היקף הכוחות המשתתפים במבצע, הכוללים את קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים "ג'רלד אר. פורד", עליה נמצאים למעלה מ־70 מטוסים, לצד 11 ספינות נוספות וכוחות מארינס.

המבצע מלווה גם בכוחות משמר החופים ומשרד ביטחון המולדת, והוא משתלב במהלך רחב יותר של מודרניזציה בצבא האמריקני בתחום הבינה המלאכותית, מערכות היפרסוניות, כלים בלתי מאוישים והרחבת תעשיית הספנות הצבאית. מהלך שלדברי פלן מוביל הנשיא דונלד טראמפ בעצמו.

פלן ציין כי הנשיא דוחף באופן עקבי להגדלת כושר הייצור האמריקני. "הנשיא מאוד ממוקד בתחום הספנות. הוא לוחץ עליי זמן רב וממשיך לעקוב אחר הנושא", טען פלן. "הוא מחויב לכך, וזה חשוב מאוד. הרסנו את בסיס הייצור שלנו במשך שנים, וחשוב שנלמד מחדש איך לייצר דברים".

לדבריו, המטרה היא לפתוח מספנות חדשות ולהרחיב קיימות, במהלך שידרוש למעלה מ־50 אלף עובדים חדשים בתעשיית בניית האוניות.

בהתייחס לביקורת העולמית על היקף הכוחות שנשלחו למבצע, טען פלן כי היעד המרכזי של הצבא הוא הגנת המולדת, ולכן אין כאן שימוש מופרז במשאבים אלא פעולה טבעית: "זה תפקידו של הצבא - להגן על המולדת. זה בדיוק מה שאנחנו עושים, ואנחנו עושים זאת עם הנכסים הטובים ביותר שיש לנו".