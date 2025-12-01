צילומים מטרידים חושפים את התוצאות הישירות של מכת הרחפנים הימיים האוקראינים: אנשי צוות על סיפונה של מכלית הנפט הרוסית 'קאירו' מתעדים את הנזק העצום שאחז בספינה לאחר תקיפת כטב"ם ימי. התיעוד מציע הצצה נדירה אל תוך המתרחש ב"צי הצללים" הרוסי, רגעים ספורים לאחר שהותקף בלב הים השחור.

ה'קאירו', מכלית באורך 274 מטרים, היא אחת משתי מכליות נפט שהותקפו על ידי כטב"מים ימיים אוקראינים כשהיו בדרכן לנמל נובורוסיסק, מסוף נפט רוסי מרכזי בים השחור. המכלית השנייה שזוהתה כזו שהותקפה היא ה'ויראט'. גורם רשמי בשירות הביטחון של אוקראינה מסר כי שתי המכליות, שהיו ריקות, היו בדרכן להעמיס נפט המיועד לשווקים זרים. התקיפה מגיעה כחלק ממאמץ אוקראיני להגביר את הלחץ על תעשיית הנפט הרוסית הענפה. המכליות הללו הן חלק מ"צי הצללים" הרוסי, צי של מאות כלי שיט ישנים שאינם מפוקחים, שנועד לעקוף את הסנקציות המערביות ולאפשר למוסקבה לייצא נפט בכמויות גדולות ולממן את המלחמה. כך גם שתי הספינות, ה'קאירו' וה'ויראט', הן כלי שיט הנתונים לסנקציות שהוטלו על רוסיה.

הכטב"מ האוקראיני עושה את דרכו למכלית הרוסית

צילומי וידאו נוספים שהופצו הראו כטב"מים ימיים סירות מהירות בלתי מאוישות מלאות בחומר נפץ – מאיצים לעבר המכליות העצומות, ואחריהם נשמעו פיצוצים רבי עוצמה שגרמו לשריפות בכלי השיט.

משרד התחבורה של טורקיה אישר כי ה'קאירו' סבלה מפיצוץ ועלתה באש ביום שישי, וכי אנשי הצוות חולצו על ידי סירות הצלה. גורם רשמי אוקראיני קבע כי בעקבות הפגיעה, שתי המכליות ספגו "נזק קריטי והוצאו למעשה מכלל שימוש", מה שמהווה מכה משמעותית להובלת הנפט הרוסי.

המתקפות הללו מעוררות דאגה בינלאומית: טורקיה הביעה חשש על רקע העובדה שהאירועים התרחשו בתוך האזור הכלכלי הבלעדי שלה והציבו "סיכוני בטיחות חמורים". המתקפה על מכליות הנפט מהווה שינוי באסטרטגיית התקיפה האוקראינית, אשר עד כה התמקדה בעיקר בבתי זיקוק רוסיים באמצעות רחפנים אוויריים ארוכי טווח.