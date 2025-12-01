תחקיר ה-BBC חושף עדויות המצביעות על שימוש אפשרי בגז "קאמיט" מדכא הפגנות בעל השפעות ארוכות טווח, כך דווח הלילה (שני) ברשת החדשות הבריטית.

תחקיר של רשת ה-BBC חושף עדויות המצביעות על שימוש אפשרי של הרשויות בגאורגיה בחומר כימי מתקופת מלחמת העולם הראשונה, המכונה "קאמיט" (Camite) או ברומובנזיל ציאניד, במטרה לדכא הפגנות נגד הממשלה שנערכו בבירה טביליסי בשנה שעברה. המפגינים דיווחו על תסמינים מתמשכים וחריפים לאחר שרוססו על ידי תותחי מים.

ההפגנות החלו בנובמבר 2024 במחאה על השעיית שיחות ההצטרפות של גאורגיה לאיחוד האירופי על ידי מפלגת השלטון, בסימן של התקרבות המדינה לרוסיה והתרחקותה מהעולם המערבי.

משתתפים רבים בהפגנות תיארו תחושת צריבה קשה שלא חלפה בקלות, קוצר נשימה, שיעול והקאות שנמשכו במשך שבועות, מה שפתח פתח ל-BBC לבצע תחקיר עומק בנושא.

ה-BBC שוחח עם מומחים לכלי נשק כימיים, רופאים, ואף עם עובדים לשעבר במשטרת המהומות של גאורגיה. אלה הצביעו על שימוש אפשרי בגז "קאמיט", אשר שימש את הצבא הצרפתי נגד גרמניה במלחמת העולם הראשונה והוצא משימוש בשנות ה-30 בשל חשש מהשפעותיו ארוכות הטווח. הוא הוחלף אז בגז CS ("גז מדמיע") הנפוץ יותר.

ד"ר קונסטנטין צ'אחונאשווילי, רופא ילדים שהשתתף בהפגנות ורוסס בעצמו, ערך סקר בקרב כמעט 350 מפגינים. כמעט מחצית מהמשיבים דיווחו על תסמינים שנמשכו מעל 30 יום, כולל עייפות, כאבי ראש ובעיות נשימה. ממצאי המחקר של ד"ר צ'אחונאשווילי, אשר התקבלו לפרסום בכתב עת בינלאומי לטוקסיקולוגיה, תואמים את החשד כי תותחי המים הכילו חומר כימי לא שגרתי.

עדים בכירים לשעבר במחלקת המשימות המיוחדות (משטרת המהומות), בהם ראש מחלקת הנשק לשעבר לאשה שרגלאשווילי, אישרו כי נדרשו לבחון חומר דומה לשימוש בתותחי מים כבר ב-2009. לדבריו, השפעת החומר הייתה חזקה פי עשרה מגז מדמיע רגיל והשפעותיו לא חלפו בקלות גם לאחר שטיפה. לטענתו, למרות המלצתו שלא להשתמש בו, החומר נשאר בשימוש עד 2022. קצין בכיר נוסף לשעבר אישר כי החומר שנבחן אז הוא אותו חומר ששימש בהפגנות נובמבר-דצמבר 2024.

בדיקת מלאי של מחלקת המשימות המיוחדות מ-2019 חשפה "נוזל כימי UN1710" ו"אבקה כימית UN3439". החומר הראשון זוהה כטריכלורואתילן, המשמש להמסת שומנים. החומר השני הוא קוד כללי למספר כימיקלים תעשייתיים, שהיחיד מביניהם ששימש בעבר כגז מדכא הפגנות הוא ברומובנזיל ציאניד (קאמיט).

פרופ' כריסטופר הולסטגה, מומחה לטוקסיקולוגיה וכלי נשק כימיים, קבע כי העדויות, לרבות ממצאי המחקר של ד"ר צ'אחונאשווילי ועדויות המשטרה לשעבר, "עקביות ומעידות על שימוש ברומובנזיל ציאניד" ואינן מתיישבות עם שימוש בגז CS שפעולתו זמנית. מומחי נשק שבהם נועץ ה-BBC ציינו כי שימוש בחומר מיושן וחזק יותר כאשר קיימות חלופות בטוחות יותר עלול להיחשב כשימוש בנשק כימי בניגוד לחוק הבינלאומי.

הדוברת המיוחדת של האו"ם לענייני עינויים ציינה כי אין לחשוף אוכלוסיות ל"ניסויים" וכי התסמינים המתוארים חורגים מההשפעה הזמנית המקובלת בחוק הבינלאומי, וקראה לחקירת המקרים בחשד לעינויים או יחס לא ראוי אחר.

הרשויות בגאורגיה דחו את ממצאי התחקיר כ"אבסורדיים" וטענו כי כוחות אכיפת החוק פעלו "במסגרת החוקה" בתגובה ל"מעשים בלתי חוקיים של פושעים אכזריים".