מעל 200 כבאים ניהלו קרב ממושך בלהבות ענק שהשתוללו במתקן למיחזור כימיקלים במערב העיר סידני, כשאזהרות עשן רעיל הופצו לתושבים ברחבי האזור, לאחר פיצוץ אדיר שהתרחש במקום.

פיצוץ ושריפה עוצמתיים זעזעו את מערב סידני, אוסטרליה, כאשר אש פרצה במתקן למיחזור פסולת כימית בפרבר נורת' סנט מריס. האירוע הוביל למאמץ כיבוי חסר תקדים שכלל למעלה מ-200 כבאים ויחידות חומרים מסוכנים. רשויות הכיבוי המקומיות תיארו את האירוע כאחת השריפות הגדולות ביותר שבהן נתקלו.

השריפה החלה מעט לפני השעה 23:00 בלילה שבין שבת לראשון, והסלימה במהירות לפיצוץ אדיר. על פי הדיווחים, כדור אש ענק נישא לגובה של עד 150 מטרים מעל המבנה, ומיכל כימיקלים גדול הועף באוויר. צוותי הכיבוי דיווחו כי ספגו מטר של רסיסי בטון בגודל אגרוף שנפלו עליהם כתוצאה מהפיצוץ.

לזירת האירוע הוזעקו מעל 50 יחידות כיבוי וצוותי חומרים מסוכנים (HAZMAT) במטרה להשתלט על הלהבות שהתפשטו במהירות בשל החומרים הדליקים שאוחסנו במתקן. השריפה דוכאה לבסוף ביום ראשון בבוקר, אם כי גורמים רשמיים העריכו כי תמשיך לבעור בעוצמה נמוכה במשך ימים.

שני כבאים נפצעו קל, ככל הנראה כתוצאה מפגיעות ידיים או חשיפה לחומרים כימיים, וטופלו במקום. הרשויות פרסמו אזהרת חירום לתושבים ברדיוס של חצי קילומטר, וקראו להם להישאר בבתים ולסגור חלונות עקב העשן הסמיך והרעיל שנפלט מהשריפה.

נציב שירותי הכיבוי וההצלה של ניו סאות' ויילס הדגיש את חומרת האירוע ואמר כי זהו אירוע שריפה נדיר בהיקפו. נסיבות פרוץ השריפה עדיין אינן ברורות והן נחקרות על ידי המשטרה והרשויות להגנת הסביבה.