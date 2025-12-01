זוג מקזחסטן חשוד בגניבת כמעט 1.2 מיליון דולר אוסטרלי מקזינו בסידני באמצעות ציוד ריגול, כך הודיעה התביעה באוסטרליה.

משטרת ניו סאות' ויילס עצרה בני זוג לאחר שהשתמשו לפי החשד במצלמה נסתרת ובאוזניות אלחוטיות כדי להונות את הקזינו בעיר.

בני זוג מקזחסטן נעצרו על ידי משטרת ניו סאות' ויילס לאחר שנחשדו כי זכו במרמה בכמעט 1.2 מיליון דולר אוסטרלי מקזינו בשכונת באראנגרו בסידני. על פי החשד, בני הזוג השתמשו בציוד ריגול מתוחכם במהלך משחקי קלפים.

האירוע נחשף לאחר שעובדי הקזינו שמו לב כי דילנוזה יסראילובה, בת 36, לבשה חולצת טריקו של מיקי מאוס, עליה הייתה מחוברת מצלמה קטנה וסמויה. היא ובעלה, אלישריקוג'ה יסראילוב, בן 44, נעצרו. בחיפוש שנערך על גופם מצאה המשטרה "חפצים ממגנטים" וכן תוסף מראה לטלפון נייד, אשר שימשו לכאורה לזיוף המשחקים.

מחקירת המשטרה עלה כי בני הזוג הגיעו לסידני מקזחסטן, ובאותו היום הגישו בקשה לחברות בקזינו. במהלך השבועות שלאחר מכן, הם ביקרו בקזינו מספר פעמים וצברו זכיות שהסתכמו בסכום כולל של 1,179,412.50 דולר אוסטרלי, מה שהעלה את חשדם של עובדי המקום.