ארצות הברית נגד ונצואלה: אלו יחסי הכוחות בין הצבאות

על רקע ההסלמה המתמשכת בין ארצות הברית לוונצואלה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז אתמול כי יש להתייחס למרחב האווירי מעל וונצואלה כאל "סגור", מבלי לפרט פרטים נוספים.

ההצהרה מגיעה בזמן שוושינגטון ממשיכה להפעיל לחץ על ממשלתו של נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו. טראמפ חזר על כך שמתקפות אמריקאיות על ספינות חשודות לסחר בסמים בים הקריבי והאוקיינוס השקט עשויות להתפתח לפעולה קרקעית במדינה הדרום‑אמריקאית.

בסוכנות הידיעות 'רויטרס' בדקו איך באמת תראה מלחמה אפשרית בין המדינות. על פי הנתונים, הצבא האמריקאי גדול משמעותית על פני הצבא הוונצואלי, הסובל ממחסור באימונים, משכורות נמוכות וציוד מתבלה. הניסיון העיקרי של הכוחות בונצואלה בשנים האחרונות היה התמודדות עם מפגינים אזרחים לא חמושים.

בנוסף, החיילים בשירות הסדיר מרוויחים רק כ‑100 דולרים בחודש, מה שמהווה כרבע מהסכום שלפי מחקרים דרוש למשפחה ממוצעת כדי לעמוד בצרכים בסיסיים. מקורות מציינים כי עריקות של חיילים, שכבר מתרחשות במספר יחידות, עלולות להתגבר במקרה של התקפה צבאית אמריקאית.

מדורו טוען כי כ‑8 מיליון אזרחים מתאמנים במיליציות, אך מקור אחד שדיבר עם 'רויטרס' מעריך שרק אלפי אנשי מודיעין, תומכי המפלגה השלטת וחברי מיליציות ישתתפו בפועל בפעולות הגנה.

ציוד הצבא, ברובו מתוצרת רוסית וישן בעשרות שנים, אינו מספק. ונצואלה רכשה בשנות ה‑2000 כ‑20 מטוסי סוחוי, אך הם נחשבים מיושנים בהשוואה למטוסי B‑2 אמריקאים. גם המסוקים, הטנקים והטילים הנשקיים הוונצואליים נחשבים לעתיקים ביחס לטכנולוגיה העכשווית.

בעקבות המצוקה הצבאית, על פי מסמכים ותכניות שנחשפו, וונצואלה מתכננת להפעיל התנגדות בסגנון גרילה או ליצור כאוס במקרה של מתקפה אווירית או קרקעית אמריקאית. ההיערכות כוללת יחידות צבאיות קטנות ביותר מ‑280 מוקדים שיבצעו פעולות חבלה וגרילה.

כ‑5,000 טילי Igla מתוצרת רוסיה, אותם הציג מדורו בטלוויזיה הממלכתית, כבר הוצבו. ההוראות כוללות פיזור והסתתרות במקומות שונים במקרה של מתקפה. אסטרטגיה שנייה, שנקראת "אנרכיזציה", תעשה שימוש בשירותי מודיעין ותומכי המפלגה המזוינים כדי ליצור אי סדר בבירה קראקס ולהפוך את המדינה ל"בלתי ניתנת לממשל".