איך בית חולים שיפא נבנה מחדש כל כך מהר? | צפו בתיעוד

תיעודים שהתפרסמו בימים האחרונים מרצועת עזה מראים כי בית החולים שיפא, ששימש מוקד לחימה מרכזי במלחמת חרבות ברזל, עבר שיקום מהיר באופן יוצא דופן. נראה כי בית החולים קיבל אספקת בנייה מלאה ונבנה מחדש לחלוטין.

מחלקת היולדות בבית החולים נראית משופצת במהירות. עבודות השיקום, שמתבצעות במשך כשלושה שבועות, צפויות להסתיים חלקית בתוך 10 ימים, על אף הקושי להשיג חומרי בנייה כגון צבע, חוטים וציוד.

בית החולים שיפאא' (א-שִּׁפַאאְ' - מזוֹר, החלמה) היה בית החולים המרכזי של רצועת עזה, אך הפך למוקד לחימה. לפי צה"ל, עוד טרם המלחמה שכנה מפקדת החמאס בקומת המרתף של אחד ממבני בית החולים. מחקירות מחבלים עלה כי הם הסתתרו בין מחלקות בית החולים ובמרתף המפקדה, תוך שימוש במתחם כמגן אנושי. במהלך מלחמת חרבות ברזל, בית החולים ניזוק חמור ויצא מכלל שימוש. במרץ 2024, לאחר שהמתחם היה שרוף לחלוטין, הפך שוב לזירת קרבות עזים במסגרת "מבצע ניתוח מקומי".

בנובמבר 2023 נחשפה מנהרת טרור מתחת לשיפא בעומק 10 מטר ובאורך 55 מטר, כשאחת הכניסות חסומה בדלת משוריינת עם חרך ירי. חמאס מיקם מתחת לבית החולים את המפקדה הראשית שלו, רשת מנהרות, מרכזי ניהול ירי רקטי ותשתיות טרור נוספות.

תיעודים ממצלמות אבטחה בבית החולים הראו כי מחבלים חמושים גררו חטופים מישראל לתוך המתחם בבוקר 7 באוקטובר 2023. בנוסף, דובר צה"ל חשף כי החטופה נועה מרציאנו נרצחה על ידי מחבל חמאס בתוך בית החולים שיפא.

כמו כן, במהלך מבצע "ניתוח מקומי" במרץ 2024 נהרגו כ-200 מחבלים, ונעצרו כ-800 חשודים, מתוכם מעל 500 מחבלים, כולל בכירים רבים בחמאס ובגא"פ.

לאחר שצה"ל נסוג ב-1 באפריל 2024, המתחם נותר הרוס וההגנה האזרחית בעזה דיווחה על כ-400 הרוגים שנמצאו במתחם ובאזור הסמוך. כעת, החלו עבודות השיקום הכוללות ניקיון, סלילת דרכים, צביעה ותיקון רשת החשמל.