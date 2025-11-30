כיכר השבת
מפקדת חמאס בעזה?

איך בית חולים שיפא נבנה מחדש כל כך מהר? | צפו בתיעוד

תיעודים שהתפרסמו בימים האחרונים מרצועת עזה מראים כי בית החולים שיפא עבר שיקום מהיר | נראה כי המבנה קיבל אספקת בנייה מלאה ונבנה מחדש לחלוטין (העולם הערבי)

בית החולים אחר השיפוץ המהיר (צילום: רשתות ערביות)

תיעודים שהתפרסמו בימים האחרונים מרצועת עזה מראים כי בית החולים שיפא, ששימש מוקד לחימה מרכזי במלחמת , עבר שיקום מהיר באופן יוצא דופן. נראה כי בית החולים קיבל אספקת בנייה מלאה ונבנה מחדש לחלוטין.

מחלקת היולדות בבית החולים נראית משופצת במהירות. עבודות השיקום, שמתבצעות במשך כשלושה שבועות, צפויות להסתיים חלקית בתוך 10 ימים, על אף הקושי להשיג חומרי בנייה כגון צבע, חוטים וציוד.

בית החולים שיפאא' (א-שִּׁפַאאְ' - מזוֹר, החלמה) היה בית החולים המרכזי של רצועת עזה, אך הפך למוקד לחימה. לפי צה"ל, עוד טרם המלחמה שכנה מפקדת ה בקומת המרתף של אחד ממבני בית החולים. מחקירות מחבלים עלה כי הם הסתתרו בין מחלקות בית החולים ובמרתף המפקדה, תוך שימוש במתחם כמגן אנושי. במהלך מלחמת חרבות ברזל, בית החולים ניזוק חמור ויצא מכלל שימוש. במרץ 2024, לאחר שהמתחם היה שרוף לחלוטין, הפך שוב לזירת קרבות עזים במסגרת "מבצע ניתוח מקומי".

בנובמבר 2023 נחשפה מנהרת טרור מתחת לשיפא בעומק 10 מטר ובאורך 55 מטר, כשאחת הכניסות חסומה בדלת משוריינת עם חרך ירי. חמאס מיקם מתחת לבית החולים את המפקדה הראשית שלו, רשת מנהרות, מרכזי ניהול ירי רקטי ותשתיות טרור נוספות.

תיעודים ממצלמות אבטחה בבית החולים הראו כי מחבלים חמושים גררו חטופים מישראל לתוך המתחם בבוקר 7 באוקטובר 2023. בנוסף, דובר צה"ל חשף כי החטופה נועה מרציאנו נרצחה על ידי מחבל חמאס בתוך בית החולים שיפא.

כמו כן, במהלך מבצע "ניתוח מקומי" במרץ 2024 נהרגו כ-200 מחבלים, ונעצרו כ-800 חשודים, מתוכם מעל 500 מחבלים, כולל בכירים רבים בחמאס ובגא"פ.

לאחר שצה"ל נסוג ב-1 באפריל 2024, המתחם נותר הרוס וההגנה האזרחית ב דיווחה על כ-400 הרוגים שנמצאו במתחם ובאזור הסמוך. כעת, החלו עבודות השיקום הכוללות ניקיון, סלילת דרכים, צביעה ותיקון רשת החשמל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
זה לא שהם בונים מהר פשוט אצלנו מהלך כזה לא שנים רבות עקב ביורוקרטיה מטופשת מי יזכה בתהילה מי יגזור קופות וכו... כשלא רואים את טובת העם זה מה שמוביל
מצפה לגאולה

