גשמים עזים הביאו אתמול (שלישי) להצפות קיצוניות ברצועת עזה. רוב התושבים נאלצו לעזוב את בתיהם במהלך המלחמה, ורבים מהם חיים כיום באוהלים ובמקלטים בסיסיים.

אוהלים רבים ניזוקו כתוצאה מהגשמים העזים, עם הצפות בגובה של 40–50 ס"מ במקומות מסוימים. בית חולים שדה אף נאלץ להפסיק את פעילותו בשל ההצפות.

בתיעודים יוצאי דופן שפורסמו מהרצועה נראו חמורים שמעבירים את התושבים ברחובות המוצפים, בהיותם כלי התחבורה היחידי שיכול לפעול תחת התנאים הקשים.

תושבים רבים מציינים כי הציוד שלהם מיושן, עם אוהלים וכיסויים בני שנתיים שלא מחזיקים מים. על פי רשת הארגונים הפלסטיניים, יש צורך דחוף בלפחות 300,000 אוהלים חדשים כדי לאכלס את 1.5 מיליון הפליטים שנותרו ללא בתים.