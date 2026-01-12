התופעה המפחידה באוסטרליה: אלפי עטלפים אותרו מתים | זו הסיבה

אלפי עטלפים מתו בגל החום הקיצוני שפגע בדרום־מזרח אוסטרליה בשבוע שעבר, באירוע התמותה ההמוני הגדול ביותר של עטלפים מאז “קיץ השריפות” של 2019–2020.

טמסין הוגארת’, מנהלת קליניקת העטלפים Fly by Night במלבורן, סיפרה ל'גרדיאן' כי מתנדבים נתקלו באלפי עטלפים מתים בפארק ברימבנק, ובמאות נוספים במחנות ביורה בנד וטטורה.

החוקרים עדיין בודקים את מספר המתים, כאשר ההערכות הן כי לפחות 1,000–2,000 עטלפים מתו בדרום אוסטרליה, אלפיים בויקטוריה ועד 1,000 בניו סאות’ ויילס.

פרופ’ ג’סטין וולברגן, מומחה לעטלפים מאוניברסיטת מערב סידני, ציין כי טמפרטורות מעל 42 מעלות עלולות לגרום למוות של עטלפים, לעיתים בהיקפים עצומים.

במהלך גל החום האחרון, הטמפרטורות בעיר אדלייד שבדרום אוסטרליה הגיעו ל-43 מעלות. מעל 42 מעלות נרשמו במלבורן ובסידני, ובפרברים ואזורים כפריים אחרים נרשמו עד 40 מעלות. לדבריו של וולברגן, החום הקשה על בעלי החיים לעוף ממקום למקום, על מנת למצוא מזון.

וולברגן ציין כי העטלפים אינם היחידים שנפגעים מהחום הקיצוני, אך מותם נראה לעיתים קרובות יותר מכיוון שהם יושבים בקבוצות גדולות בעצים, לעיתים במרכזי ערים.

ד"ר וויין בורדמן, וטרינר וחוקר עטלפים מאוניברסיטת אדלייד, הסביר כי העטלפים מראים תחילה סימני מצוקה: הם מנופפים בכנפיהם, יורדים מהעצים, נושפים ומנסים לעיתים לטבול במים. לדבריו, בחום של מעל 42 מעלות, התייבשות ומכת חום הופכים את הישרדות בעלי החיים לבלתי אפשרית מבחינה פיזיולוגית.