הסנאטור היהודי סטוק ויינר מקליפורניה עורר סערה כאשר שינה כיוון והצהיר בהודעה פומבית מצולמת ופומבית השבוע שלפי דעתו המלחמה בין ישראל לחמאס ברצועת עזה עומדת בהגדרת רצח עם.

המהלך מגיע על רקע מרוץ שמקיים לקונגרס האמריקאי לאחר פרישתה של ננסי פלוסי, אחת הדמויות הבולטות במפלגה הדמוקרטית. במהלך פורום מועמדים לפני כמה ימים נשאל ווינר אם לדעתו ישראל מבצעת “רצח עם” בעזה - והוא נמנע מלענות באופן חד-משמעי, מה שגרר קולות בוז מהקהל ולחץ פוליטי מיידי.

בראיון קצר שפורסם לאחר מכן, ובסרטון שפרסם אתמול ברשתות החברתיות, הסביר ווינר כי נמנע משימוש במושג בעבר בשל ה“כובד ההיסטורי והטרומטי שלו בעבור רבים בעם היהודי”, שכן המילה רצח עם נקשרה מאז ומתמיד לשואה, שבה נרצחו שישה מיליון יהודים.

עם זאת, לדברי הסנאטור, כאשר הוא מביט על היקף ההרס, מספר ההרוגים וההשלכות על אוכלוסייה אזרחית ברצועה, הוא סבור כי פעולות הממשלה והכוחות בישראל בעזה “עולות כדי הגדרת רצח עם”.

לדבריו: “לכולנו יש עיניים לראות ולהבין, ויש לנו אוזניים לשמוע את אמירות הבכירים – לפי דעתי מהלך ההשמדה והדחיקה החוצה של אוכלוסייה עומדים בהגדרה הזו".

ההצהרה עוררה תגובות חריפות – הן מצד יריביו הפוליטיים, שטענו שהמהלך הוא ציני ומונע שיקולים פוליטיים, והן מצד תומכיו, שלדבריהם משמעות ההכרה היא הכרה באסונות הומניטריים ובכאב של אזרחים בעזה. “צריך שיחות עומק, לא תגובות חטופות”, אמר ווינר, כשהוא מגן על שינוי עמדתו.

האם העמדה החדשה של ווינר תשפיע על מהלך הבחירות בצד הדמוקרטי בהמשך השנה? זמן יגיד, אבל כבר עכשיו היא מעוררת שיח ציבורי נוקב בעיתונות ובפוליטיקה הן בארצות הברית והן מעבר לה.