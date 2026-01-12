נצמדה, שלפה וברחה: כייסת נתפסה מעלימה ארנק בשכונה החרדית

אירוע פלילי מטריד וחמור התרחש לאחרונה בלב אזור המסחר ההומה של שכונת בורו פארק החרדית בברוקלין, כאשר אישה כבת 70 נפלה קורבן לגניבת ארנק במהלך קניות שגרתיות. המקרה מעורר דאגה בקרב תושבים השכונה, ובעיקר בקרב קהל המבוגרים הפוקד את האזור מדי יום.

האירוע התרחש בשעות הצהריים, בסביבות השעה 14:21, בתוך חנות הממוקמת ברחוב השמיני, אחד הצירים המרכזיים והעמוסים ביותר בשכונה. כך נמסר מהרשויות. האישה המבוגרת עסקה בקניותיה, מבלי להבחין כי מאחוריה מתקרבת אישה זרה.

על פי תיעוד מצלמות האבטחה וחקירת המשטרה, החשודה ניגשה אל האישה המבוגרת מאחור, פתחה את תיקה ונטלה ממנו את הארנק, כל זאת במהירות ובשקט, מבלי לעורר חשד או תשומת לב מיידית מצד הקונה או הסובבים.

בארנק שנגנב היו כ-230 דולרים במזומן, וכן מספר כרטיסי אשראי ומסמכים אישיים. לאחר הגניבה, החשודה עזבה את החנות ונמלטה רגלית לאורך הרחוב, לכיוון דרום, תוך שהיא נעלמת בין העוברים והשבים.

רק זמן קצר לאחר מכן הבחינה הקורבן כי הארנק איננו בתיקה. היא הזעיקה את כוחות הביטחון, ואל המקום הגיעו שוטרים שפתחו בחקירה ואספו ממצאים מזירת האירוע.

למרבה המזל, האישה לא נפגעה פיזית במהלך המקרה, אך בני משפחתה ציינו כי היא חוותה טלטלה נפשית לא פשוטה. תושבים בשכונה הביעו זעזוע מהעובדה שמדובר בקורבן מבוגר, שניצול חוסר ערנותו הפך אותו למטרה קלה.

בהמשך פרסמה המשטרה תיעוד של החשודה, מתוך תקווה שהציבור יסייע בזיהויה. על פי התיאור, מדובר באישה הלבושה במעיל כהה, צעיף בצבע אדום וכיסוי ראש בהיר. התמונות הופצו באמצעי התקשורת וברשתות החברתיות, כחלק ממאמץ לאתרה במהירות.

במשטרה הדגישו כי כל מידע, גם כזה שנראה שולי, עשוי להיות קריטי לפענוח המקרה. הציבור מתבקש להעביר כל פרט רלוונטי למוקד הדיווחים האנונימי של המשטרה, תוך הבטחה לשמירה מלאה על חיסיון המודיעים.

גורמים קהילתיים בבורו פארק קראו בעקבות האירוע להגברת ערנות, במיוחד בקרב קשישים, והזכירו לציבור לנקוט באמצעי זהירות בעת קניות במקומות הומי אדם, ובהם שמירה על תיקים סגורים והימנעות מנשיאת סכומי כסף גדולים.

המקרה מצטרף לשורה של אירועי כייסות שנרשמו לאחרונה באזורי מסחר צפופים בעיר, ומחדד את הצורך בנוכחות ביטחונית מוגברת ובשיתוף פעולה הדוק בין התושבים לכוחות האכיפה. החקירה נמשכת, ובמשטרה מקווים כי בעזרת התיעוד והסיוע הציבורי, תזוהה החשודה ותובא לדין בהקדם האפשרי.