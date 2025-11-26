דיווחים וסרטונים מדרום רצועת עזה חושפים ניגודים קיצוניים: סחורות יוקרה לצד מציאות כאוטית של גשם והצפות.

אתמול (שלישי) הופץ סרטון המציג את כניסתו של מכשיר אייפון 17 פרו מקס יוקרתי במיוחד לרצועה, לטענת המוכר, זו הפעם הראשונה שדגם זה נכנס לעזה.

המוכר, 'יוסף פון', הממוקם בחאן יונס מואסי שבדרום הרצועה, הציג את המכשיר בבטחון רב. לטענתו, מדובר במכשיר שאין לו מתחרים בכל הרצועה.

הדגם שהוצג הוא אייפון 17 פרו מקס מצופה בזהב, ומשובץ ב"כדורי יהלומים".

הטלפון היוקרתי נמכר כחלק מחבילה הכוללת גם שעון חכם מצופה זהב ואוזניות איירפודס. בנוסף, הגיעו גם מכשירים מדגם 17 פרו מקס מצופים בכסף. המוכר אף הבטיח כי החל מהיום למחרת, תחל "מחרקה בט'ואלרת" (שריפה/חיסול המלאי) – כלומר, מכירת טלפונים שקדמו למלחמה במחירים נמוכים.