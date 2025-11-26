כיכר השבת
השגירה בעזה

מול משבר הצפות: אייפון 17 פרו מקס מצופה זהב ויהלומים נכנס לרצועה

בעוד רחובות עזה מוצפים בגשם וההרס מורגש בכל פינה, אייפון 17 פרו מקס מצופה יהלומים מוצע לכל המרבה במחיר ( העולם הערבי)

הסמארטפון המוזהב ברצועת עזה (צילום: רשתות ערביות)

דיווחים וסרטונים מדרום רצועת חושפים ניגודים קיצוניים: סחורות יוקרה לצד מציאות כאוטית של גשם והצפות.

אתמול (שלישי) הופץ סרטון המציג את כניסתו של מכשיר אייפון 17 פרו מקס יוקרתי במיוחד לרצועה, לטענת המוכר, זו הפעם הראשונה שדגם זה נכנס ל.

המוכר, 'יוסף פון', הממוקם בחאן יונס מואסי שבדרום הרצועה, הציג את המכשיר בבטחון רב. לטענתו, מדובר במכשיר שאין לו מתחרים בכל הרצועה.

הדגם שהוצג הוא אייפון 17 פרו מקס מצופה בזהב, ומשובץ ב"כדורי יהלומים".

הטלפון היוקרתי נמכר כחלק מחבילה הכוללת גם שעון חכם מצופה זהב ואוזניות איירפודס. בנוסף, הגיעו גם מכשירים מדגם 17 פרו מקס מצופים בכסף. המוכר אף הבטיח כי החל מהיום למחרת, תחל "מחרקה בט'ואלרת" (שריפה/חיסול המלאי) – כלומר, מכירת טלפונים שקדמו למלחמה במחירים נמוכים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר