הסכר, לפני ואחרי ( צילום: רשתות ערביות )

בעוד בישראל גשמי ברכה פקדו אותנו היום, איראן נאלצת להתמודד עם משבר מים הולך ומחריף, כשהמדינה מצויה בשנת הבצורת השישית ברציפות. הדוחות האחרונים חושפים כי הסכרים המרכזיים המזינים את הבירה טהראן נמצאים במצב קריטי, כאשר רמות המים הממוצעות בהם הגיעו לממוצע של 5% קיבולת.

סכר אמיר כביר, המוכר כסכר כרג', שהוזמן ב-1961 והוא אחד מחמשת המקורות העיקריים למי שתייה למחוז טהראן, הגיע לנקודת שפל היסטורית. הסכר, שכמעט מושבת", הגיע לרמת "קיבולת מתה" כלומר, אין קיבולת בטוחה להוצאת מים נוספת. מאגרי הסכר עומדים כיום על כ-10 מיליון מטרים מעוקבים בלבד מתוך קיבולת כוללת של 205 מיליון מטרים מעוקבים. המצב החמור באיראן: ירידה דרמטית וסכנת ניתוק הלם בעיראק: גבר העלים את אשתו מקפיין חוצות והציב את עצמו דני שפיץ | 24.11.25 ההשוואה לשנה הקודמת ממחישה את המצב הדרמטי: באותה תקופה בשנה שעברה, החזיק המאגר 72 מיליון מטרים מעוקבים של מים, מה שמדגיש ירידה של 86% בעתודות. בנקודה מסוימת השנה, כאשר האחסון ירד ל-28 מיליון מטרים מעוקבים, תחנת הכוח של הסכר נאלצה לרדת מפעילות. במקרה של סכר כרג', המחסור הנוכחי הוא חסר תקדים ב-63 שנות קיומו. סכר לאטיאן הסמוך, מקור מים ראשי נוסף, ירד אף הוא לכ-9% מקיבולתו, רמת המאגר הנמוכה ביותר מאז השלמתו. מצב זה נובע משילוב של בצורות עוקבות, ירידה של 40% עד 50% במשקעים, וצריכה עירונית מוגברת. האזהרות לגבי אספקת מים לטהראן מדאיגות במיוחד: לפי דוחות קודמים, מאגר סכר כרג' הספיק רק כדי לספק מי שתייה לבירה למשך שבועיים נוספים.

הסכר בימים יפים יותר ( By Safa.daneshvar - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=173469570 )

סרטון המופץ ברשת המראה את הנהר בעודו זורם בעבר, וכיצד הוא נראה היום יבש וחשוף, משקף היטב את נתוני הקיצון שפרסמו הרשויות: הרשויות דיווחו על ירידה חסרת תקדים בכיסוי השלג ברחבי הרמה, כאשר נפח השלג נמוך ב-99.8% מהממוצע ל-20 שנה. כמו כן, איראן רשמה רק 3.5 מילימטרים של גשם ב-50 הימים האחרונים, כש-20 פרובינציות לא קיבלו כלל משקעים.

מומחים מזהירים כי המשבר הנוכחי הוא תוצאה של עשרות שנים של ניהול מים כושל ובניית סכרים מופרזת, ולא רק תוצאה של בצורת. כצעד חירום, משרד האנרגיה האיראני אף הזהיר כי משקי בית בטהראן שיצרכו פי 145 מדפוס הצריכה הסטנדרטי ינותקו מאספקת המים, בנוסף לקנסות.

אם לא יגיעו גשמים משמעותיים לאזור בקרוב, מומחים מזהירים כי אפילו משיכת מים מוגבלת לצורכי שתייה, חקלאות וצרכים סביבתיים מסכר כרג' תהפוך לבלתי אפשרית.