התמונה של המערה שהקפיצה אלפים ( צילום: רשתות ערביות )

סערה וכאוס נרחב פקדו בסוף השבוע את העיר אל-חארה שבצפון מחוז דרעא, דרום סוריה, בעקבות שמועות שהתפשטו כאש בשדה קוצים על גילוי "מערה המלאה בזהב".

השמועה החלה להתפשט לאחר שאזרח מקומי חפר במרתף ביתו וגילה פתח קטן. עד מהרה, התפתחו הדיווחים ברשתות החברתיות לכדי סיפורים על "טונות של זהב" ו"מטמון עתיק עצום", שהציתו את דמיונם של המקומיים. מאות מתושבי האזור נהרו אל אתר החפירה בחיפוש אחר מטמון שישפר את תנאיהם הכלכליים. ההתקהלות ההמונית הייתה כה גדולה, עד שנוצרו דחיפות, פקקים ועומס כבד, שגרמו לכוחות הביטחון להתערב. ארטילריה ורכבים משוריינים של כוחות הביטחון נפרסו במקום כדי למנוע את הדחיפות והתפשטות הכאוס. מקורות סוריים אף דיווחו כי כוחות הביטחון נאלצו לירות יריות אזהרה באוויר כדי לפזר את ההמון המסתער. כמו כן, נפוצו דיווחים על הטלת עוצר בעיר אל-חארה עד הבוקר שלאחר מכן.

אלפים מסתערים על מקום המערה בסוריה ( צילום: רשתות ערביות )

בניגוד מוחלט לשיח הציבורי ולשמועות על "25 טון של זהב", יצאו הגורמים הרשמיים בהכחשה נחרצת. ד"ר וואאיל אל-זאמל, מנהל אזור א-סנמין, הדגיש כי עד כה נחשפה "רק פתח קטן", וכי אין שום עדות המצביעה על קיומו של זהב בפנים. טבעו המדויק של הפתח עדיין לא ידוע.

צוות מומחים מ'מנהלת העתיקות' צפוי להגיע למקום כדי לבצע חשיפה טכנית מדויקת ולקבוע את טבעה של התגלית.

על דרמת ה'זהב' רובץ גם צל העבר: מקורות מקומיים אישרו כי מערה ישנה באותו אתר התגלתה לפני כ-24 שנים במהלך עבודות הנחת ביוב. לטענתם, אז הגיעו שירותי המודיעין של המשטר הקודם והעבירו את התכולה שהייתה במערה, ומאז היא ריקה לחלוטין.

הרשויות קראו לאזרחים "שלא להיגרר אחר שמועות" לא מבוססות, שעלולות לסכן את חיי אדם.

המקרה הנוכחי משמש כתזכורת חדה לאירועים קודמים בסוריה, כמו זה שהתרחש בכפר אל-בוחמד, כאשר מתכת שהתגלתה התבררה כ"זהב כוזב" (פיריט), חומר הדומה במראהו לזהב אך חסר ערך.