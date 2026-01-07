800 שכירי חרב: הנשק האחרון של המשטר

תחושת חרדה עמוקה אופפת בימים האחרונים את הנהגת חמאס, כך עולה מדיווחים המגיעים מתוך הארגון. בעוד גל המחאות באיראן הולך ומתעצם, בכירי הטרור עוקבים בדריכות ובדאגה גלויה אחרי כל סדק שנוצר במשטר האייתוללות. עבור חמאס, איראן אינה רק מקור מימון; היא הלב הפועם של הטרור האזורי, והחשש מפני "מכה אנושה" ברמה הצבאית והפיננסית הופך למוחשי מתמיד.

לאחר המכה האנושה שספג חיזבאללה בלבנון ונפילת משטר אסד בסוריה, חמאס רואה בטהרן את "המבצר האחרון" שעודנו עומד על תלו. אלא שהמבצר הזה רועד: המחאות, שהתפשטו ליותר מ-250 מוקדים ברחבי איראן על רקע קריסת המטבע והמשבר הכלכלי המחריף, גובות מחיר דמים כבד. לפחות 35 הרוגים ומאות עצורים דווחו עד כה, בגל אלימות שלא נראה כמותו שנים.

הייאוש בשלטון האיראני כה עמוק, עד שעל פי דיווחים ב"איראן אינטרנשיונל", המשטר נאלץ לייבא "שכירי חרב" כדי לדכא את בני עמו. כ-800 לוחמי מיליציות שיעיות מעיראק, המשתייכים לארגונים קיצוניים כמו 'כתאיב חיזבאללה' ו'ארגון באדר', הועברו בחשאי לשטח איראן.

השיטה: מסווה של "טיולי עלייה לרגל" למקומות קדושים. תחת הכיסוי הדתי, הלוחמים מוזרמים דרך מעברי הגבול, מתרכזים בבסיסים צבאיים באזור אהוואז, ומשם נשלחים למשימות דיכוי אלימות במוקדי ההפגנות. בעוד העולם עוקב אחרי מאבקו של הרחוב האיראני לחירות, ציר הרשע נלחם על חייו במבצע הישרדות נואש שמאיים לגרור איתו לתהום את שלוחות הטרור כולן.