טלטלה בציר הרשע

800 שכירי חרב: הנשק האחרון של המשטר

בעוד הלהבות ברחובות איראן מאיימות על יציבות השלטון, בארגוני הטרור מתחילים להבין את גודל האסון המתקרב • המחסור בלוחמים, הדיכוי האלים והמיליציות הזרות שמוזעקות תחת מסווה של "עולי רגל" • "זהו המבצר האחרון של ההתנגדות" (העולם הערבי)

אדמירל איראני (צילום: החשבון הרשמי של סוכנות הידיעות של הרפובליקה האסלאמית איראן)

תחושת חרדה עמוקה אופפת בימים האחרונים את הנהגת , כך עולה מדיווחים המגיעים מתוך הארגון. בעוד גל המחאות באיראן הולך ומתעצם, בכירי ה עוקבים בדריכות ובדאגה גלויה אחרי כל סדק שנוצר במשטר האייתוללות. עבור חמאס, אינה רק מקור מימון; היא הלב הפועם של הטרור האזורי, והחשש מפני "מכה אנושה" ברמה הצבאית והפיננסית הופך למוחשי מתמיד.

לאחר המכה האנושה שספג חיזבאללה בלבנון ונפילת משטר אסד בסוריה, חמאס רואה בטהרן את "המבצר האחרון" שעודנו עומד על תלו. אלא שהמבצר הזה רועד: המחאות, שהתפשטו ליותר מ-250 מוקדים ברחבי איראן על רקע קריסת המטבע והמשבר הכלכלי המחריף, גובות מחיר דמים כבד. לפחות 35 הרוגים ומאות עצורים דווחו עד כה, בגל אלימות שלא נראה כמותו שנים.

הייאוש בשלטון האיראני כה עמוק, עד שעל פי דיווחים ב"איראן אינטרנשיונל", המשטר נאלץ לייבא "שכירי חרב" כדי לדכא את בני עמו. כ-800 לוחמי מיליציות שיעיות מעיראק, המשתייכים לארגונים קיצוניים כמו 'כתאיב חיזבאללה' ו'ארגון באדר', הועברו בחשאי לשטח איראן.

השיטה: מסווה של "טיולי עלייה לרגל" למקומות קדושים. תחת הכיסוי הדתי, הלוחמים מוזרמים דרך מעברי הגבול, מתרכזים בבסיסים צבאיים באזור אהוואז, ומשם נשלחים למשימות דיכוי אלימות במוקדי ההפגנות. בעוד העולם עוקב אחרי מאבקו של הרחוב האיראני לחירות, ציר הרשע נלחם על חייו במבצע הישרדות נואש שמאיים לגרור איתו לתהום את שלוחות הטרור כולן.

