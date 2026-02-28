כיכר השבת
הנאום המלא | צפו

ראש הממשלה נתניהו: נשים סוף למשטר הדיכוי באיראן, נסיר את האיום הקיומי

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מסר הצהרה לציבור בישראל ובאיראן והודיע: נשים סוף למשטר הדיכוי באיראן, נסיר את האיום הקיומי (מדיני)

3תגובות

ראש הממשלה, , מסר הבוקר (שבת קודש) הצהרה לציבור בישראל וב והודיע: נשים סוף למשטר הדיכוי באיראן, נסיר את האיום הקיומי. צפו בהצהרה המלאה.

דבריו המלאים של ראש הממשלה:

"אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן. אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.

"במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח בעמו.

"אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני שיאפשר לו לאיים על האנושות כולה. הפעולה המשותפת שלנו תיצור את התנאים לעם האיראני האמיץ ליטול את גורלו בידו.

"הגיעה העת לכל חלקי העם באיראן - הפרסים, הכורדים, האזרים, הבלוצ׳ים והאחוואזים - לסלק מעליהם את עול העריצות ולהביא לאיראן חופשית ושוחרת שלום.

"אני פונה אליכם אזרחי ישראל להשמע להנחיות פיקוד העורף, בימים הקרובים במבצע ״שאגת הארי״ כולנו נידרש לאורך רוח ולתעצומות נפש".

יחד נעמוד, יחד נילחם ויחד נבטיח את נצח ישראל״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
אין עליך בעולם עד הניצחון המוחךט יקח כמה שיקח
אריאל
2
חלמתי שבנט ראש ממשלה אייזנקוט שר בטחון לפיד שר חוץ ליברמן שר ההוצאות לפועל מנצור שר לבטחון פנים עודה שר הכלכלה יאיר גולן שר התעמולה התעוררתי בבהלה מזיע והמום תודה ביבי. מנהיג על בגלובוס.
טל
1
הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו.. כשאנחו מאוחדים ועושים את רצון בוראנו ה' שוצר עלינו ומשמח אותנו. יישר כח גדול לראש הממשלה ביבי ולכוחתינו שפעלו בשטח ובכל מקום שהיו
נירה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר