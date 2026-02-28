ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מסר הבוקר (שבת קודש) הצהרה לציבור בישראל ובאיראן והודיע: נשים סוף למשטר הדיכוי באיראן, נסיר את האיום הקיומי. צפו בהצהרה המלאה.

דבריו המלאים של ראש הממשלה:

"אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן. אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.

"במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח בעמו.

"אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני שיאפשר לו לאיים על האנושות כולה. הפעולה המשותפת שלנו תיצור את התנאים לעם האיראני האמיץ ליטול את גורלו בידו.

"הגיעה העת לכל חלקי העם באיראן - הפרסים, הכורדים, האזרים, הבלוצ׳ים והאחוואזים - לסלק מעליהם את עול העריצות ולהביא לאיראן חופשית ושוחרת שלום.

"אני פונה אליכם אזרחי ישראל להשמע להנחיות פיקוד העורף, בימים הקרובים במבצע ״שאגת הארי״ כולנו נידרש לאורך רוח ולתעצומות נפש".

יחד נעמוד, יחד נילחם ויחד נבטיח את נצח ישראל״.