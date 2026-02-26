כיכר השבת
זה מה שכתב

כך סיכם מודי את הביקור - והחיבוק עם נתניהו | תיעוד מהפרידה בנתב"ג

אחרי יממה וחצי, סיים ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי את ביקורו בישראל - ונפרד מנתניהו בחיבוק בטקס בנתב"ג | הוא צייץ אחרי שהמריא: "נרגש מאוד שנתניהו ושרה הגיעו אישית כדי להיפרד ממני" (מדיני)

טקס הפרידה בנתב"ג
טקס הפרידה בנתב"ג| צילום: צילום: רועי אברהם/ לע״מ
טקס הפרידה בנתב"ג (צילום: רועי אברהם/ לע״מ)

ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי צייץ הערב (חמישי), זמן קצר אחרי שעזב את ישראל, ציוץ קצר שבו הודה לנתניהו ולרעייתו הגב' שרה נתניהו על כך שבאו להיפרד ממנו בנמל התעופה בן גוריון.

"תודה ישראל, על החמימות והאהבה", כתב מודי בחשבונו ברשת X. "נרגש מאוד שראש הממשלה נתניהו וגברת נתניהו הגיעו באופן אישי לשדה התעופה כדי לפרוש אותי. בטוחים כי השותפות בין הודו לישראל תמשיך להגיע לשיאים חדשים בשנים הבאות".

בטקס הקצר ליוו את מודי נתניהו ושרה עד לפתח המטוס, ורגעים לפני שעלה מודי על המדריגות התחבק חיבוק חם עם נתניהו למשך מספר שניות.

(צילום: מעיין טואף, לע״מ / שרה נתניהו)
(צילום: מעיין טואף, לע״מ / שרה נתניהו)

מוקדם יותר היום סיכם מודי בעברית את הביקור: "הדיונים היום עם ראש הממשלה נתניהו היו פוריים מאוד. קיבלנו החלטה היסטורית להעלות את השותפות המוכחת שלנו ל'שותפות אסטרטגית מיוחדת'. החלטה זו משקפת את שאיפותיהם של אזרחי שתי המדינות".

הוא הוסיף: "דנו במתן כיוון חדש ומומנטום רב יותר לשיתוף הפעולה שלנו. זה כולל קשרים כלכליים ומסחריים. החלטנו להקים 'שותפות לטכנולוגיות קריטיות ומתפתחות'. זה יאיץ את שיתוף הפעולה בתחומים עתידניים רבים.

"חקלאות היא תחום מפתח שבו הודו וישראל עובדות בשיתוף פעולה הדוק. בשיחות היום הוחלט להגדיל את מספר 'מרכזי המצוינות' ל 100. הדבר יועיל רבות לחקלאים".

(צילום: מעיין טואף, לע״מ / שרה נתניהו)
(צילום: מעיין טואף, לע״מ / שרה נתניהו)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תראו מה שנתניהו עושה לישראל השמאל אף פעם לא יכול להביא את זה רק את אוקטובר 7 הם הביאו לנו
משה

