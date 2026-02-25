במהלך הדיון הבוקר (רביעי) בוועדת הכספים של הכנסת, הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה להטבות במס ליישוב מאוים, פרץ עימות סוער בין ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) לחברת הכנסת אימאן ח'טיב-יאסין (רע"מ) עד שהמאבטח של משמר הכנסת נאלץ לחצוץ ביניהם.

ח"כ ח'טיב-יאסין טענה בדיון כי "מצד אחד מבקשים להכניס כסף לקופת המדינה מהאזרחים שמשלמים מיסים ומצד שני נותנים כסף לאזרחים שלא ממש משלמים מיסים...".

ח"כ צבי סוכות העיר לה: "לא משלמים מיסים כמו שלא היה טבח, חצופה".

"תדבר איתי בכבוד! שמעת מה הוא אמר?", הגיבה ח'טיב-יאסין, וסוכות המשיך: "לא, את הכחשת את הטבח של 7 באוקטובר, חוצפה".

ח'טיב-יאסין: "שמעת מה שהוא אמר?".

סוכות: "כן, את הכחשת את הטבח".

ח'טיב-יאסין: "אמר לי, חצופה".

סוכות: "בטח שאת חצופה. את תגידי שאנחנו לא משלמים מיסים? את הכחשת את הטבח, את תומכת חמאס, את טרוריסטית, מחבלת זה מה שאת".

ח'טיב-יאסין: "חצוף, אתה חצוף".

ברקע, ח"כים ערבים צעקו לעבר סוכות: "אתה תומך טרור".

ח"כ אחמד טיבי הצטרף למהומה: "אתה חתיכת אפס. סוליית נעל שלה. יא אפס. אל תגיד לה טרוריסטים".

סוכות לא נשאר חייב: "אתם תומכי חמאס, חבורה של מחבלים, כולכם, פעם אחת לא גיניתם את הטבח, את אמרת שזה לא קרה בכלל, חצופה. את תקראי לנו 'הם גם לא משלמים מיסים!' אתם הבאתם את הטרור!".

ח'טיב-יאסין: "בושה!".

סוכות חתם את הוויכוח: "לכי לעזה".

