הנשיא הרצוג נפגש עם נשיא אתיופיה | צפו בקבלת הפנים

במסגרת ביקורו הממלכתי באתיופיה, נפגש היום (רביעי) נשיא המדינה יצחק הרצוג, עם נשיא אתיופיה, תאיה אצקה-סלאסה, בארמון הנשיאות באדיס אבבה.

נשיא המדינה התקבל בטקס ממלכתי שנערך על ידי משמר הכבוד בארמון הנשיאות, במהלכו נוגנו המנוני שתי המדינות ולאחריהם, סקר הנשיא את משמר הכבוד.

פגישת נשיא המדינה יצחק הרצוג עם נשיא אתיופיה ( צילום: חיים צח / לע"מ )

בהמשך, ביקר נשיא המדינה במוזיאון ארמון הנשיאות שם הוצגו בפניו פריטים ייחודים מהמורשת המלכותית של אתיופיה, ובסיום חתם בספר האורחים של הארמון הנשיאותי. לאחר מכן, התקיימה פגישה מדינית בין השניים שבמהלכה דנו בחיזוק קשרי הידידות ההיסטוריים בין העמים ובהעמקת שיתופי הפעולה בין שתי המדינות.

נשיא המדינה הודה לנשיא אתיופיה ואמר: "זהו ביקורי השלישי באפריקה, והמדינה האפריקאית הרביעית שבה אני מבקר כנשיא מדינת ישראל. היחסים בין עמינו שזורים עמוק בדפי ההיסטוריה והמסורת האנושית. בלב סיפוריהן של שתי אומותינו מצוי מכנה משותף ברור - היכולת לשלב ידיים, לאחד משאבי רוח וחומר, לחדש, לפתח ולצמוח למען הכלל.

"המרקם החברתי של ישראל הועשר עמוקות במורשת האתיופית, המובאת על ידי הקהילות האתיופיות בישראל, וכנשיא מדינת ישראל אני מבקש להביע הערכה עמוקה לקהילות יקרות אלו".