שבירת כלים: מכתב הזעם של פוקס שמרעיד את כותלי בג"ץ

הקרע בין ממשלת ישראל לייעוץ המשפטי חוצה היום קו אדום חדש ודרמטי. במכתב חריף ששיגר לבית המשפט העליון, מזכיר הממשלה יוסי פוקס פתח חזית ישירה מול המשנה ליועמ"שית, עו"ד גיל לימון, והאשים אותו בפעולה אקטיבית להכשלת הממשלה אותה הוא אמור לייצג.

פוקס טוען כי הייעוץ המשפטי אינו רק מסרב לסייע – אלא פועל ליצירת קרע בלתי ניתן לאיחוי בין הרשויות.

בלב הסערה עומדת עתירת ביזיון בית המשפט על אי-קידום סנקציות נגד חרדים שלא התגייסו. פוקס חושף כי הייעוץ המשפטי הטעה את בג"ץ כשטען שישנן סנקציות שאינן דורשות חקיקה, בעוד שאנשי המקצוע באוצר הבהירו כי מדובר במסמך עקרונות תיאורטי בלבד ללא עבודת מטה. "הייעוץ המשפטי מקדם סדר יום משלו", האשים פוקס לאחר שנדחתה בקשת השרים לקבל חוות דעת מנומקת.

פוקס אף העלה טענה עקרונית נפיצה, לפיה כל חקיקת סנקציות כיום היא מפלה ופוגעת באופן בלעדי במגזר החרדי, שרק ממנו נשללו עד כה הטבות כמו מעונות יום. את מכתבו חתם בדרישה להורות לייעוץ המשפטי לספק את חוות הדעת שסירב לתת, ולדחות את הדיון הקרוב ב-45 יום כדי למנוע החלטות פזיזות ללא בסיס מקצועי.