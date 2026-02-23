משטרת ישראל אישרה הערב (שני) כי שרידי עצמות האדם, שנמצאו לפני כשבוע וחצי על ידי ילדים בשטח מיוער סמוך לשכונת פסגת זאב בירושלים - הינם של ארמי ברג מפילנד, שהוכרזה כנעדרת לפני כשנתיים.

"הסתיימו פעולות הזיהוי במכון לרפואה משפטית והתאמת DNA, שאימתו כי שרידי עצמות האדם הנם של תיירת מפינלנד, שהוכרזה כנעדרת בשנת 2024. הודעה נמסרה למשפחתה", מסרה המשטרה.

שרידי העצמות נמצאו ביום שישי לפני כשבוע וחצי, זמן קצר לפני כניסת השבת, בידי ילדים ששיחקו ביער הסמוך לפסגת זאב.

הילדים סיפרו על מה שגילו לאביהם, והוא הזעיק את המשטרה. בעקבות הדיווח פתחה תחנת שפט במחוז ירושלים במשטרה בחקירה.

בזירה, בסמוך לשרידי העצמות, נמצא גם הדרכון הזר של ברג. הממצאים הועברו לבדיקה במכון לרפואה משפטית, והערב כאמור דווח כי נמצא ששרידי העצמות שייכים אליה.

ברג הגיעה לישראל בסוף חודש ינואר 2024. עקבותיה נראו לאחרונה כעבור כחודש וחצי ברחוב יפו בלב ירושלים. מאז נותק הקשר עמה.

באותו יום לפני כשנתיים היא השאירה באכסניה הירושלמית את כל חפציה ונעלמה כאילו בלעדה אותה האדמה. חיפושים נרחבים נערכו מאז אחריה.