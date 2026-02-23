כיכר השבת
"גרם לחסימה"

לא ייאמן: ילד בן 4 סבל מכאבי בטן והקאות - זה מה שנמצא בבדיקות המקיפות

הילד התלונן על כאבי בטן והקיא הרבה, לאחר שהגיע לבית החולים יחד עם הוריו, התברר לאחר סדרת בדיקות מקיפות, כי הילד בלע שמונה מגנטים; "ההורים נקראים להרחיק מגנטים וחלקים קטנים מהישג ידם של ילדים" (חדשות בריאות)

(צילום: ד"ר דניאל דובין)

ילד בן ארבע בלבד, הובהל לבית החולים, לאחר שחש בכאבי בטן עזים ואף סבל מהקאות, לאחר סדרת בדיקות מקיפות התברר מה היה לילד.

הילד הגיע עם הוריו לבית החולים בני ציון, שם, לאחר סדרת בדיקות מקיפה שעבר במחלקה לרפואה דחופה - מיון ילדים, התברר שבלע 8 מגנטים.

ד”ר ליאת יניב, רופאה בכירה במחלקת ילדים במרכז הרפואי בני ציון, זיהתה כי מדובר בהקאות ללא שלשולים ובעלות צבע חריג, ממצא שעורר חשד לבעיה משמעותית במערכת העיכול. בצילום הדמיה שבוצע בדחיפות, הודגמו מגנטים במעי הדק עם עדות לחסימת מעי.

בהתייעצות עם ד"ר ראוף נאסר, מומחה גסטרו ילדים, הפעוט הופנה להמשך טיפול כירורגי ונותח באופן דחוף ע"י ד”ר דניאל דובין, סגן מנהלת מחלקת כירורגיית ילדים במרכז הרפואי בני ציון ו ד"ר יאיר בן שמואל, רופא בכיר בכירורגיית ילדים, כאשר ד"ר אבו ראס עומר היה הרופא המרדים הבכיר. בניתוח הוצאו שמונה כדורי מגנט מהמעי הדק.

הפעוט אושפז במחלקה לכירורגיית ילדים להמשך טיפול ושוחרר לביתו אחרי מספר ימים.

מנהל מחלקת ילדים במרכז הרפואי בני ציון פרופ' יעקב גניזי, מתריע ומדגיש את הסכנה הרבה בבליעת מגנטים, "העלולים להיצמד זה לזה דרך דופן המעי ולגרום לחסימה, נמק ואף נקב במעי. ההורים נקראים להרחיק מגנטים וחלקים קטנים מהישג ידם של ילדים."

המגנטים שבלע הילד (צילום: ד"ר דניאל דובין)
המגנטים שבלע הילד (צילום: ד"ר דניאל דובין)

