"גרם לחסימה" לא ייאמן: ילד בן 4 סבל מכאבי בטן והקאות - זה מה שנמצא בבדיקות המקיפות הילד התלונן על כאבי בטן והקיא הרבה, לאחר שהגיע לבית החולים יחד עם הוריו, התברר לאחר סדרת בדיקות מקיפות, כי הילד בלע שמונה מגנטים; "ההורים נקראים להרחיק מגנטים וחלקים קטנים מהישג ידם של ילדים" (חדשות בריאות)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 17:55