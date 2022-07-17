הילד התלונן על כאבי בטן והקיא הרבה, לאחר שהגיע לבית החולים יחד עם הוריו, התברר לאחר סדרת בדיקות מקיפות, כי הילד בלע שמונה מגנטים; "ההורים נקראים להרחיק מגנטים וחלקים קטנים מהישג ידם של ילדים" (חדשות בריאות)
הקטנצ'יק סובל מגזים? אם מסיבה כלשהי התינוק אינו ניזון מהזנה טבעית באופן בלעדי והוא ניזון מתמ"ל (תרכובת מזון לתינוק), מטרנה מציעה לכם לנסות תחליף חלב ייעודי שפותח במיוחד לתינוקות עם גזים – מטרנה מהדרין ספיישל המכיל שילוב רכיבים ייחודי (תינוקות, מקודם)
כל יום הילד חוזר מבית הספר ומתלונן על כאבי בטן? הוא קם בלילה מכאבים? ומתי יודעים אם זה כאב חולף או שצריך בדיקה רפואית? כל השאלות והתשובות עם ד"ר אייל שטייר, גסטרואנטרולוג ילדים, מנהל יחידת כבד ילדים בשערי צדק (בריאות, שיווקי)