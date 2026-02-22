"הכל נהרס לי": התירוץ של הלוחם הטורקי שנכנע לאהבת השם גורדון

הלוחם הטורקי עלי קויונצ'ו, שפרש אתמול, מוצאי שבת, בקרב האיגרוף התאילנדי המתוקשר שנערך בליטא מול לוחם האגרוף הישראלי אהבת השם גורדון - ניסה להסביר היום (ראשון) מה הוביל לכניעתו לישראלי.

בסטורי שפרסם בעמוד שלו באינסטגרם טען הלוחם הטורקי שקיבל מכה מתחת לברך כאשר התחיל הקרב. לדבריו הברך כבר הייתה פצועה קודם לכן ומשום כך רגלו נפצעה.

הוא הוסיף שלא הצליח להפעיל כוח על הרגל ולא הצליח לשמור על שיווי משקל. "ניסיתי להמשיך את הקרב כך לאורך כל הזמן, אבל התכניות שלי נהרסו".

קויונצ'ו, המזוהה ברשתות החברתיות עם מסרים פרו פלסטיניים והתבטאויות נגד ישראל, הגיע כזכור לקרב שנערך אמש על רקע מתיחות מתוקשרת בין הצדדים.

בתגובה, עלה גורדון לזירה כשהוא עטוף בדגל ישראל ועונד ציצית וכיפה - מחווה שעוררה עניין רב בקרב הקהל המקומי וברשתות. עם סיום הקרב ולאחר שהוכרז כמנצח, אמר גורדון בהתרגשות: "הודו להשם כי טוב, עם ישראל חי, אני חייל של אלוקים, בלעדיו אני כלום".

הניצחון עורר תגובות נלהבות ברשתות החברתיות בישראל, שם בירכו גולשים רבים על ההישג הספורטיבי והמסר הערכי שהעביר הלוחם בזירה הבינלאומית.