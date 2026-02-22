כיכר השבת
בקרב האיגרוף

"הכל נהרס לי": התירוץ של הלוחם הטורקי שנכנע לאהבת השם גורדון

בפוסט שפרסם לעוקביו ברשתות החברתיות טען הלוחם הטורקי, שמזוהה ברשתות החברתיות עם מסרים פרו פלסטיניים, מה גרם לו להיכנע בקרב מול הלוחם הישראלי אהבת השם גורדון. לדבריו, הוא קיבל מכה מוקדמת בברך וכל התכניות שלו נהרסו (אנשים) 

13תגובות
אהבת השם גורדון לאחר הניצחון
אהבת השם גורדון לאחר הניצחון
אהבת השם גורדון לאחר הניצחון

הלוחם הטורקי עלי קויונצ'ו, שפרש אתמול, מוצאי שבת, בקרב האיגרוף התאילנדי המתוקשר שנערך בליטא מול לוחם האגרוף הישראלי אהבת השם גורדון - ניסה להסביר היום (ראשון) מה הוביל לכניעתו לישראלי.

בסטורי שפרסם בעמוד שלו באינסטגרם טען הלוחם הטורקי שקיבל מכה מתחת לברך כאשר התחיל הקרב. לדבריו הברך כבר הייתה פצועה קודם לכן ומשום כך רגלו נפצעה.

הוא הוסיף שלא הצליח להפעיל כוח על הרגל ולא הצליח לשמור על שיווי משקל. "ניסיתי להמשיך את הקרב כך לאורך כל הזמן, אבל התכניות שלי נהרסו".

קויונצ'ו, המזוהה ברשתות החברתיות עם מסרים פרו פלסטיניים והתבטאויות נגד ישראל, הגיע כזכור לקרב שנערך אמש על רקע מתיחות מתוקשרת בין הצדדים.

בתגובה, עלה גורדון לזירה כשהוא עטוף בדגל ישראל ועונד ציצית וכיפה - מחווה שעוררה עניין רב בקרב הקהל המקומי וברשתות. עם סיום הקרב ולאחר שהוכרז כמנצח, אמר גורדון בהתרגשות: "הודו להשם כי טוב, עם ישראל חי, אני חייל של אלוקים, בלעדיו אני כלום".

הניצחון עורר תגובות נלהבות ברשתות החברתיות בישראל, שם בירכו גולשים רבים על ההישג הספורטיבי והמסר הערכי שהעביר הלוחם בזירה הבינלאומית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
קידוש השם
בנאדם
10
קידוש ה׳
הדר
9
מה לאתר חרדי ולתחרויות ספורט?
מאיר
מה הבעיה אם יש לך בעיה לך לאתר אחר ביי ביי
צבי
צודק מאוד אם יש לו בעיה שילך לאתר אחר
שמואל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר