"חייל של אלוקים": הניצחון של אהבת השם גורדון על הלוחם הטורקי

לוחם האגרוף הישראלי אהבת השם גורדון רשם ניצחון מרשים בקרב אגרוף תאילנדי מתוקשר, לאחר שגבר על הלוחם הטורקי עלי קויונצ'ו | "הודו להשם כי טוב", הודה אהבת השם (ציצית)

אהבת השם גורדון לאחר הניצחון

קידוש השם בינלאומי: לוחם האגרוף הישראלי אהבת השם גורדון רשם אמש (מוצאי שבת) ניצחון מרשים בקרב אגרוף תאילנדי מתוקשר שנערך בליטא, לאחר שגבר על הלוחם הטורקי עלי קויונצ'ו.

קויונצ'ו, המזוהה ברשתות החברתיות עם מסרים פרו פלסטיניים והתבטאויות נגד ישראל, הגיע לקרב על רקע מתיחות מתוקשרת בין הצדדים. בתגובה, עלה גורדון לזירה כשהוא עטוף בדגל ישראל ועונד ציצית וכיפה - מחווה שעוררה עניין רב בקרב הקהל המקומי וברשתות.

עם סיום הקרב ולאחר שהוכרז כמנצח, אמר גורדון בהתרגשות: "הודו להשם כי טוב, עם ישראל חי, אני חייל של אלוקים, בלעדיו אני כלום".

הניצחון עורר תגובות נלהבות ברשתות החברתיות בישראל, שם בירכו גולשים רבים על ההישג הספורטיבי והמסר הערכי שהעביר הלוחם בזירה הבינלאומית.

זה חילול השם בינלאומי אנו צריכים להיות אור לגוים ולא ככל העמים
אמת

