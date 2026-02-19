כיכר השבת
מזל טוב!

אנשי העסקים החרדים המוכרים התקשרו בברית הנישואין | תיעוד מהחתונה המפוארת

איש העסקים ישראל מורגנשטרן יו"ר 'יחידת 360 מערך הסיוע הלאומי', חיתן אמש (רביעי) את בתו הילה עם אודי רייכנברג, בנו של יזם הנדל"ן יאיר רייכנברג, באירוע יוקרתי שנערך באולמי 'אווניו', השתתפו: רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים, בסידור חופה וקידושין כובד הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר | התרגשות מיוחדת הייתה עם הגעתו של הגאון הרב משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקה ובכיר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' • צפו בגלריה של הצלם יעקב כהן (חדשות חרדים)

3תגובות
תיעוד מהחתונה
תיעוד מהחתונה| צילום: צילום: אריה סוטון. הפקה: מאיר מרגלית
תיעוד מהחתונה (צילום: אריה סוטון. הפקה: מאיר מרגלית)
3
אנשי עסקים ???? האמנם: אני רואה פה בעיקר אנשים שחיים על גב כספי ציבור ועמותות , הרבה בוגרי וטרום-בוגרי מעשיהו
שלומי בלוך
2
טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
יוסי
1
נו, באמת. גדלתי קצת... לא, אני לא מקנא. לא, אני לא מתעניין בחתונה של מישהו העיקר שזה באווניו. שכל אחד יתמקד בשמחה והאושר של עצמו, אנשים יהיו קצת יותר שמחים באופן כללי.
משועמם

