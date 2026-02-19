מזל טוב! אנשי העסקים החרדים המוכרים התקשרו בברית הנישואין | תיעוד מהחתונה המפוארת איש העסקים ישראל מורגנשטרן יו"ר 'יחידת 360 מערך הסיוע הלאומי', חיתן אמש (רביעי) את בתו הילה עם אודי רייכנברג, בנו של יזם הנדל"ן יאיר רייכנברג, באירוע יוקרתי שנערך באולמי 'אווניו', השתתפו: רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים, בסידור חופה וקידושין כובד הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר | התרגשות מיוחדת הייתה עם הגעתו של הגאון הרב משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקה ובכיר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' • צפו בגלריה של הצלם יעקב כהן (חדשות חרדים)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 11:30