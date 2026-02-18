בשכונת בית וגן בירושלים נערך השבוע מעמד מיוחד במינו – כנס הבוגרים השנתי של ישיבת "קול יעקב". מאות בוגרים מכל רחבי הארץ גדשו את היכל הישיבה, ביניהם עשרות ראשי ישיבות, רבני קהילות, דיינים ומורי הוראה. בשל הצפיפות הגדולה, בוגרים רבים, ובהם תלמידי חכמים מופלגים, נאלצו לעמוד על רגליהם במשך שעות ארוכות כדי ליטול חלק במעמד.

את המעמד פתח הרב יהושע פנחס רוטנברג באמירת פרקי תהילים לרפואת ראש הישיבה, הגאון רבי יהודה עדס, הזקוק לרחמי שמיים מרובים. מיד לאחר מכן נרשמו רגעים של התעלות כאשר ראש הישיבה נשא את המשא המרכזי. למרות המצב הרפואי המורכב, גייס ראש הישיבה כוחות עילאיים שאינם בדרך הטבע כדי לחזק את תלמידיו.

במרכז שיחתו בחר ראש הישיבה להתמקד בנושא תיקון המידות בתוך הבית. הוא דיבר מדם ליבו על חומרת מידת הכעס ועל חובתו של בן תורה להיות מושלם במידותיו ובנועם הליכותיו כלפי בני משפחתו, מתוך הבנה כי זהו המבחן האמיתי של עובד השם.

במהלך הכינוס נשאו דברים רבני הישיבה הרבנים הגאונים: הרב יצחק דב וינטר והרב אברהם חיים עדס מראשי הישיבה, וכן נציג הבוגרים הרב יצחק בן צור. דברי נעילה נשא דברים המקובל רבי יעקב עדס.

בסיום המעמד, לפני סעודת ה"מלווה מלכה", עברו מאות הבוגרים בסך בפני ראש הישיבה כדי להתברך, כשכל אחד מזכיר את שמו ובני משפחתו לברכה ולישועה.