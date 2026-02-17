בני ברק ממעוף הציפור ( צילום: אלעזר פיינשטיין )

תחקיר שפורסם הבוקר בגל"צ על ידי העיתונאי טוביה יגלניק, חושף התנהלות מעוררת תהיות בעיריית בני ברק. בזמן שהתושבים משלמים מיסים, העירייה מעבירה משכורות חודשיות ל-27 רבני שכונות, אלא שצלילה לרשימה מגלה תמונה של אפליה עדתית קשה ומינויים שחלקם נראים כ"ג'ובים" פוליטיים לכל דבר.

איפה הספרדים? בעוד הציבור הספרדי בבני ברק צמח בעשורים האחרונים ומהווה כיום כשליש מהאוכלוסייה, בלוח השכר של העירייה התמונה הפוכה, מתוך 27 רבני שכונות – רק 3 הם ספרדים שמקבלים שכר. מדובר בייצוג זניח שאינו משקף את המציאות בשטח, מה שמעורר זעם רב בקרב הקהילות הספרדיות בעיר. משכורת רב שכונה – לאדמו"רים התחקיר מעלה כי חלק מהרבנים ברשימה כלל אינם מתפקדים כרבני שכונות בפועל: האדמו"ר מויז'ניץ מרכז מקבל משכורת למרות שאינו משמש כרב שכונה מזה שנים ארוכות ועבר את גיל הפרישה. וכמו כן האדמו"ר מנדבורנה מופיע אף הוא ברשימת מקבלי השכר. וזאת למרות שהם מנהיגים קהילות ולא עוסקים ברבנות שכונתית קלאסית. עברו מזמן את גיל הפרישה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, ממשיך לקבל שכר בגיל 92, אגב - הוא היחידי כמעט מכל הרשימה שעדיין מנהיג בפועל את השכונה 'שכונת רמת אלחנן'. הגאון רבי צבי פרידמן, ממנהיגי 'הפלג הירושלמי', מופיע ברשימת השכר למרות זיהויו הציבורי פוליטי הברור.

רשימת הרבנים מקבלי השכר ( צילום: טוביה יגלניק - גל"צ )

תגובת העירייה: "מינויים היסטוריים"

בתגובה לממצאים הקשים, בעיריית בני ברק מגיבים: בנוגע לטענה על ייצוג חסר בהרכבי רבני השכונות נחדד כי מרבית רבני השכונות מכהנים במינויים ותיקים מאוד. המינוי האחרון של העירייה מונה לפני כעשור, וממוצע שנות הכהונה עומד על כחצי יובל. בעשורים האחרונים חלה התפתחות דמוגרפית משמעותית בעיר, לרבות גידול מבורך בקרב בני עדות המזרח. מאחר שמינויים חדשים כמעט ולא בוצעו בתקופה זו, ייתכן שכיום קיים פער מסוים ביחס להרכב האוכלוסייה. מן הסתם ככל שיאושרו בעתיד מינויים נוספים, הדברים יתעדכנו בהתאם לצרכים הקיימים.

יודגש כי רבני השכונות לא נבחרו על בסיס שיוך מגזרי, אלא בהתאם לצורכי הציבור ולכישוריהם התורניים והקהילתיים, כמקובל ובהתאם להליך הנהוג באותה שעה.

לגבי הטענה כי חלק מהרבנים אינם משמשים בפועל כרבני שכונות: כל הרבנים מונו בזמנם כרבני שכונות כדין ובהתאם לנוהג המקובל. עם השנים, חלקם קיבלו על עצמם תפקידים ציבוריים ותורניים נוספים כגון הנהגת קהילות, ראשות ישיבות, חברות בבתי דין וכיוצא בזה והם מוכרים כיום גם בכובעים נוספים. העובדה שרב מכהן נושא תפקידים תורניים נוספים אינה גורעת ממעמדו כרב בישראל שמונה כדין, ובפרט כאשר מדובר במינויים ותיקים.

הטענות בדבר פעילות פוליטית מובהקת מצד רבנים אינן מבוססות ואינן נתמכות במידע רשמי. ככלל, העירייה פועלת בהתאם להוראות הדין החל על עובדי וגופי הרשות המקומית.

לסיום, רבני השכונות מחזיקים, מטבע הדברים, במגוון דעות בנושאים ציבוריים, תורניים ובענייני השעה. תפקידה של העירייה אינו לפקח או למשטר עמדות אישיות או השקפות ציבוריות של גדולי תורה בישראל, אלא לוודא כי המינויים והתפקידים מבוצעים בהתאם למסגרת החוקית והנהלים הקבועים.

העירייה תמשיך לפעול באחריות, בשקיפות ובהתאם לדין, לטובת כלל תושבי בני ברק על כל קהילותיה ומגזריה.