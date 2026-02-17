סמוטריץ' שלח את גפני ל"הרבה שנים" באופוזיציה - וחטף | צפו

במהלך הדיון הבוקר (שלישי) בוועדת הכספים על חוק התקציב בפרק העוסק במס רכוש, טען יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני כי מדובר בעוולה שאין כדוגמתה.

"כשאתה בא ואתה אומר, אני מגיש חוק גם על החקלאים, אבל אני אוציא אותם - אני לא מבין איך תוציא אותם. מה, יבואו אליך אנשים ויגידו, 'רק שנייה, למה החקלאים יצאו ולמה מפעלים אחרים לא יצאו?' מה תגיד? תגיד שמה, שאתה, יש לך סימפתיה לחקלאים? אתה שמת את זה בחוק. אתה שמת, אתה שר האוצר. אני לא יודע מי מהפקידים שעזרו לך לשים את זה".

בשלב זה התפתחו חילופי דברים בין גפני לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שתהה: "אף פעם לא תיקנת פה חוקים כיושב-ראש ועדת הכספים?".

גפני: "בטח ששיניתי, אבל אני לא אמרתי אף פעם, משרד המשפטים לא נותן לי, אני הלכתי נגדם. אתה לא הולך נגדה".

סמוטריץ': "לא, אני לא הולך...".

גפני: "בסדר, לא חשוב, הכל בסדר. מה זה משנה, אני אופוזיציה, מותר לי להגיד מה שאני רואה".

סמוטריץ': "נכון, נכון. יש לי תחושה שאתה הולך להישאר אופוזיציה הרבה שנים, כנראה".

"וואי וואי", קראו שורת חברי כנסת בתגובה לסמוטריץ'.

"נשמה, הוא בארבע וחצי דקות מפיל לך את כל הבניין", אמר אחד מהם, "אתה כנראה לא מבין עם מי אתה מדבר".

ח"כ אחר הוסיף: "יש לכם מזל שהוא עוד לא החליט להיות אופוזיציה".

"גפני, אני לא הייתי עובר על סדר יום", אמר אחד הח"כים.

ח"כ נאור שירי הוסיף: "אתה הולך לבלות שנים באופוזיציה, אמר שר האוצר. שאגב, לפי ההסכם הקואליציוני הוא בכלל לא אמור להיות שר אוצר, זו תקלה היסטורית".