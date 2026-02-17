כיכר השבת
סמוטריץ' שלח את גפני ל"הרבה שנים" באופוזיציה - וחטף | צפו

"אתה הולך להישאר אופוזיציה הרבה שנים", הודיע שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ליו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני , הח"כים לא נשארו חייבים: "נשמה, הוא בארבע וחצי דקות מפיל לך את כל הבניין" | צפו (פוליטי)

3תגובות
גפני וסמוטריץ' בוועדת הכספים, הבוקר
גפני וסמוטריץ' בוועדת הכספים, הבוקר| צילום: צילום: ערוץ הכנסת
גפני וסמוטריץ' בוועדת הכספים, הבוקר (צילום: ערוץ הכנסת)

במהלך הדיון הבוקר (שלישי) בוועדת הכספים על חוק התקציב בפרק העוסק במס רכוש, טען יו"ר 'דגל התורה' ח"כ כי מדובר בעוולה שאין כדוגמתה.

"כשאתה בא ואתה אומר, אני מגיש חוק גם על החקלאים, אבל אני אוציא אותם - אני לא מבין איך תוציא אותם. מה, יבואו אליך אנשים ויגידו, 'רק שנייה, למה החקלאים יצאו ולמה מפעלים אחרים לא יצאו?' מה תגיד? תגיד שמה, שאתה, יש לך סימפתיה לחקלאים? אתה שמת את זה בחוק. אתה שמת, אתה שר האוצר. אני לא יודע מי מהפקידים שעזרו לך לשים את זה".

בשלב זה התפתחו חילופי דברים בין גפני לבין שר האוצר , שתהה: "אף פעם לא תיקנת פה חוקים כיושב-ראש ועדת הכספים?".

גפני: "בטח ששיניתי, אבל אני לא אמרתי אף פעם, משרד המשפטים לא נותן לי, אני הלכתי נגדם. אתה לא הולך נגדה".

סמוטריץ': "לא, אני לא הולך...".

גפני: "בסדר, לא חשוב, הכל בסדר. מה זה משנה, אני אופוזיציה, מותר לי להגיד מה שאני רואה".

סמוטריץ': "נכון, נכון. יש לי תחושה שאתה הולך להישאר אופוזיציה הרבה שנים, כנראה".

"וואי וואי", קראו שורת חברי כנסת בתגובה לסמוטריץ'.

"נשמה, הוא בארבע וחצי דקות מפיל לך את כל הבניין", אמר אחד מהם, "אתה כנראה לא מבין עם מי אתה מדבר".

ח"כ אחר הוסיף: "יש לכם מזל שהוא עוד לא החליט להיות אופוזיציה".

"גפני, אני לא הייתי עובר על סדר יום", אמר אחד הח"כים.

ח"כ נאור שירי הוסיף: "אתה הולך לבלות שנים באופוזיציה, אמר שר האוצר. שאגב, לפי ההסכם הקואליציוני הוא בכלל לא אמור להיות שר אוצר, זו תקלה היסטורית".

0 תגובות

3
נו נו.. השמאלנים מתחנפים לגפני כדי להפיל את הממשלה..
יאיר
2
וואו כמה יהירות וגאווה עלובה באיש אחד איזו הנאה יש לו לפגוע באנשים ווואוו כמה סליחות יצטרך לבקש בכיפור הבא ו מככ הרבה אנשים
רות
1
רגע, גפני מוכר לציבור שלו שהוא לא מסוגל להפיל את הממשלה עכשיו אומרים שהוא יכול ולא רוצה?
ערבוביא

