בזמן שנראה שראש הממשלה רוצה לקדם את חוק הגיוס, ואף הערב הוא תמך בחוק באופן פומבי במליאת הכנסת, ישנה בעיה חדשה: החרדים מוכנים לתמוך בתקציב המדינה, תמורת העברת חוק הגיוס. הבעיה: הייעוץ המשפטי של הכנסת הבהיר כי צריך לפחות חודשיים של דיונים, והחרדים יצטרכו לתמוך בתקציב לפני שיעבור חוק הגיוס (חדשות חרדים)
ח"כ משה גפני פתח במליאת הכנסת, את הדיונים על הצעת חוק התקציב, לאחר מכן טען: "צריך להתפלל על החיילים - אבל בלי לומדי תורה היינו נטמעים בעולם" | בהמשך התייחס להחזרת החטופים וטען: "זה הדבר הכי חשוב לשחרר את כולם, כמה שיותר מהר" (פוליטי)
אחרי חרם של ארבע שנים מממשל ביידן, השר סמוטריץ' יצא לביקור חשוב בארה"ב ופרסם תמונה מהמטוס | השר גולדקנופף הגיב לו: "חשוב שהפרטנרים איתם אתה מקדם יוזמות בארה״ב יידעו שאתה מכבד הסכמים" | בנוסף, קרא שר השיכון לראשי המפלגות החרדיות - "לוודא שהציבור החרדי לא יישאר מאחור" (אקטואליה)
הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2023 אושרה במליאה בקריאה ראשונה, סמוטריץ' "קבענו קריטריונים קשיחים טכניים לחלוטין" אדלשטיין "נעשתה כאן טעות חמורה, צריך להגיש הסתייגות שמורידה את כל ההוצאות שלא קשורות ללחימה" (חדשות, פוליטי)