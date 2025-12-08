המרוץ לחקיקת חוק הגיוס: בזמן שראש הממשלה נתניהו, החליט ככל הנראה ללכת הפעם עד הסוף עם חקיקת החוק ואף התייחס לכך הערב באופן פומבי במליאה, חוק הגיוס נתקל בקשיים טכניים.

על פי הפרסום הערב (שני) של עמית סגל, בייעוץ המשפטי של הכנסת הבהירו, כי הדיונים בחוק הגיוס צריכים להימשך לפחות חודשיים.

אלא שפה טמונה הבעיה, מכיוון שהנציגים החרדיים התנו את התמיכה בתקציב המדינה, בתנאי שנתניהו יפסיק עם העבודה בעיניים ויעביר חוק גיוס.

התקציב אמור לעבור בחודשים הקרובים, אך החרדים הבהירו לנתניהו שהוא יקבל את התמיכה בתקציב, רק בתנאי שיעבור החוק.

על פי הנראה נכון לשעה זו, החרדים כבר לא מאמינים לנתניהו ולכן הבעיה שצצה עכשיו עם הייעוץ המשפטי עלולה להעיב על חקיקת חוק הגיוס - כי החרדים לא בטוח שהפעם יתמכו בתקציב, אחרי שנכוו כל כך הרבה פעמים.