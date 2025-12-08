כיכר השבת
"לפחות חודשיים"

פלונטר חדש בחקיקת חוק הגיוס: זו הדרישה שמציבים בייעוץ המשפטי של הכנסת

בזמן שנראה שראש הממשלה רוצה לקדם את חוק הגיוס, ואף הערב הוא תמך בחוק באופן פומבי במליאת הכנסת, ישנה בעיה חדשה: החרדים מוכנים לתמוך בתקציב המדינה, תמורת העברת חוק הגיוס. הבעיה: הייעוץ המשפטי של הכנסת הבהיר כי צריך לפחות חודשיים של דיונים, והחרדים יצטרכו לתמוך בתקציב לפני שיעבור חוק הגיוס (חדשות חרדים)

גפני ודרעי במליאת הכנסת (צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90 )

המרוץ לחקיקת חוק הגיוס: בזמן ש, החליט ככל הנראה ללכת הפעם עד הסוף עם חקיקת החוק ואף התייחס לכך הערב באופן פומבי במליאה, נתקל בקשיים טכניים.

על פי הפרסום הערב (שני) של עמית סגל, בייעוץ המשפטי של הכנסת הבהירו, כי הדיונים בחוק הגיוס צריכים להימשך לפחות חודשיים.

אלא שפה טמונה הבעיה, מכיוון שהנציגים החרדיים התנו את התמיכה בתקציב המדינה, בתנאי שנתניהו יפסיק עם העבודה בעיניים ויעביר חוק גיוס.

התקציב אמור לעבור בחודשים הקרובים, אך החרדים הבהירו לנתניהו שהוא יקבל את התמיכה בתקציב, רק בתנאי שיעבור החוק.

על פי הנראה נכון לשעה זו, החרדים כבר לא מאמינים לנתניהו ולכן הבעיה שצצה עכשיו עם הייעוץ המשפטי עלולה להעיב על חקיקת חוק הגיוס - כי החרדים לא בטוח שהפעם יתמכו בתקציב, אחרי שנכוו כל כך הרבה פעמים.

