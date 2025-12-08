כיכר השבת
בשל מעצר עריקים

עשרות רצ"פניקים חוסמים את כביש גהה - סמוך לבני ברק; פקקי ענק במקום | תיעוד

עשרות חרדים קיצוניים צעירים, חוסמים כעת את כביש גהה סמוך לכניסה לבני ברק | במקום ישנם עימותים קשים בין המפגינים לבין הנוסעים | המשטרה במקום - בניסיון לפזר את ההפגנה | תיעוד (חדשות חרדים)

ההפגנה כעת (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)

הפגנה בלתי חוקית מתקיימת כעת (שני) בכביש 4 סמוך ל, על ידי פלג הרצ"פניקים הקיצוני, וזאת בשל מעצר עריקים, המפגינים חוסמים את הכביש ומתעמתים עם הנוסעים.

שוטרי משטרת ישראל הנמצאים במקום, מכווינים את התנועה לדרכים חלופיות ואף פועלים להביא לסיום ההפגנה הלא חוקית.

ההפגנה בכביש ארבע היום (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)

הסדרי תנועה כביש 4:

  • כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים.
  • כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה.
ההפגנה בכביש ארבע היום (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

