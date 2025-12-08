ההפגנה כעת ( צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק )

הפגנה בלתי חוקית מתקיימת כעת (שני) בכביש 4 סמוך לבני ברק, על ידי פלג הרצ"פניקים הקיצוני, וזאת בשל מעצר עריקים, המפגינים חוסמים את הכביש ומתעמתים עם הנוסעים.

שוטרי משטרת ישראל הנמצאים במקום, מכווינים את התנועה לדרכים חלופיות ואף פועלים להביא לסיום ההפגנה הלא חוקית.

כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים.

כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".