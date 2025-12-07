"יש סתירות בראיות": חיים רוטר מבקש להשתחרר מהכלא למעצר בית

ארבעה וחצי חודשים אחרי שהוגש נגדו כתב אישום: חיים רוטר, יו"ר ארגון השומרים בבני ברק, שהואשם במעשים חמורים בקטינים, מבקש שחרור למעצר בית.

לפי הדיווח היום (ראשון) ב-Ynet, בית המשפט המחוזי בתל אביב בוחן את הבקשה. היום התקיים דיון בנושא, ודיון נוסף צפוי להתקיים בעוד כעשרים יום.

רוטר נעצר בחודש יוני האחרון ומאז מעצרו הוארך. לאחר הגשת כתב האישום נגדו הוארך מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כעת הוא כאמור מבקש שחרור למעצר בית.

עו"ד רענן עמוסי ועו"ד מורן סעדון, המייצגים את רוטר, מסרו: "בית המשפט, אשר נחשף לראיות התביעה וההגנה, קבע כי התשתית הראייתית רצופת קשיים וקיימות סתירות של ממש. לאור כך, בית המשפט הורה היום על בחינת חלופת מעצר ואנו מאמינים שמר רוטר ישוחרר בקרוב וננהל משפט צדק להוכחת חפותו".

על פי כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד אפרת רותם מפרקליטות מחוז ת"א, רוטר ניצל את מעמדו ותפקידו בעמותת השומרים בה כיהן כיו"ר העמותה כ-15 שנים, על מנת לבצע עבירות במתלוננים בין השנים 2009-2024.

במסגרת תפקידו ניהל הנאשם, כך עולה מכתב האישום, את כלל פעילות העמותה לרבות גיוס מתנדבים. הוא נהג לסייר ברחובות בני ברק, כמו גם לקיים קשר רציף עם תחנת משטרת ישראל בבני ברק. לאור זאת, הפך רוטר לדמות ציבורית מוכרת וצבר מעמד וכוח בעיני הציבור בעיר, אותם ניצל, כאמור, על מנת לבצע עבירות במתלוננים.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות חמורות במתלוננים לרבות בקטינים שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, וכן מעשים חמורים בכוח ובלא הסכמה.

לפי שעה ישנו צו איסור פרסום ביחד לכל פרט שעלול להוביל לזיהוי המתלוננים. כמו כן בית המשפט אסר לפרסם את כתב האישום המלא ואת פירוט בקשת המעצר.