המוני סקרנים בזירה בעיר החרדית; כך השוטר מנסה לפנות את הרחוב

אל זירת הפגיעה בבני ברק, הגיעו היום (ראשון) בשעת צהרים, זמן קצר לאחר פגיעת רסיס הטיל, המוני צעירים סקרנים. בתיעודים מהזירה נראים מאות, אולי אף יותר, ממלאים את הרחוב במקביל לפעילות כוחות החירום.

שוטרי משטרת ישראל שהגיעו למקום קראו לציבור להתפזר. בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה אחד השוטרים קורא לציבור: "אני מבקש מכולם לצאת מהזירה, זה ממש מפריע לנו לעבוד".

לדברי המשטרה, "משטרת ישראל ממשיכה בריכוז מאמץ גדול בזירות הנפילה בתחומי מחוז ת"א, אנו עדים בחלק מהזירות, להתקהלות של סקרנים שמהווים הפרעה משמעותית לניהול הזירה ופעילות הכוחות בשטח.

"אנו פונים לציבור הסקרנים להתרחק מיידית ולאפשר לשוטרים, כיבוי והצלה, פיקוד העורף, מגן דוד אדום לישראל ולאיחוד הצלה לבצע את משימתם בזירות השונות.

"מעבר לסכנה הטמונה בנוכחות אזרחים בזירות הנפילה, קיים צורך ממשי להשאיר צירי חירום פנויים ולאפשר הגעה מהירה של כוחות הביטחון וההצלה".

בהמשך מסרה המשטרה: "לצערנו אזרחים התגודדו בזירת אירוע בניגוד להנחיות, חרף האזהרות וההנחיות, תוך סיכון חייהם. קצין משטרה כרז במקום על מנת לפזר את המתקהלים.

"משטרת ישראל קוראת לתושבים להישמע להנחיות פיקוד העורף, להישאר במרחבים מוגנים בהתאם לצורך, להימנע מהגעה לזירות, לא להתקרב או לגעת בשרידים העלולים להכיל חומרי נפץ, ולדווח באופן מיידי למוקד 100 על כל פריט חשוד".

בזירה בבני ברק נפצע בן 60 במצב בינוני. יעקב מלכה, אבי שטרן ויחיאל מילר חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בנזק למבנה מגורים ולרכב פרטי כתוצאה מפגיעת רסיסים. נהג רכב כבן 60 שנפצע באורח בינוני פונה לבית החולים איכילוב. מספר נפגעי חרדה אותרו בזירה - חלקם ילדים. צוותי חוסן של איחוד הצלה מעניקים להם סיוע".

חובש רפואת חירום במד״א משה וינמן סיפר: ״הגענו לזירת נפילה עם הרס למבנה. זכוכיות מנופצות על הרצפה, עשן והמולה. טיפלנו במטופל אחד במצב בינוני, כבן 60 עם פצעים מרסיסי זכוכיות. אנחנו פועלים בכוחות גדולים במקום וממשיכים בסריקות כדי לוודא שאין נפגעים נוספים״.