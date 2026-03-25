מנהל כולל נעצר עם נחיתתו בארץ; חשוד במעשים חמורים בירושלים

שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) במרחב ציון של מחוז ירושלים, עצרו לחקירה חשוד כבן 60, תושב ירושלים, בחשד לביצוע מעשים חמורים וקשים בקטינים לאורך התקופה האחרונה.

על פי החשד, החשוד ניצל את מעמדו כמנהל כולל, וביצע בקטינים שורה של מעשים חמורים מסוגים שונים.

החשוד נעצר על ידי השוטרים לפני מעט יותר משבועיים, ביום 09.03.26. הוא נעצר בנתב"ג עם נחיתתו בארץ, ומעצרו הוארך בבית המשפט עד ליום שני הקרוב לטובת המשך פעולות החקירה.

המשטרה פרסמה היום את פרטיו, "בשל החשש לקיומם של קורבנות נוספים שנפגעו מדפוס פעולתו של החשוד, ובהתאם להחלטת בית המשפט". ב'כיכר השבת' לפי שעה איננו מפרסמים את השם והתמונה המלאים עד לבירור החשדות.

"אנו קוראים לכל מי שנפל קורבן למעשיו של החשוד או למי שבידו מידע רלוונטי לחקירה, לפנות בהקדם לתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו או ליצור קשר עם מוקד 100 של משטרת ישראל, ולהציג הודעה זו", נמסר מהמשטרה.