כיכר השבת
החקירה בעיצומה

מנהל כולל נעצר עם נחיתתו בארץ; חשוד במעשים חמורים בירושלים

בשדה התעופה בן גוריון, עם נחיתתו בארץ לפני מעט יותר משבועיים, נעצר "מנהל כולל" בחשד לניצול מעמדו וביצוע מעשים חמורים בקטינים | המשטרה קראה היום: "מי שבידו מידע רלוונטי לחקירה לפנות בהקדם" (חרדים, בארץ)

7תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) במרחב ציון של מחוז , עצרו לחקירה חשוד כבן 60, תושב ירושלים, בחשד לביצוע מעשים חמורים וקשים בקטינים לאורך התקופה האחרונה.

על פי החשד, החשוד ניצל את מעמדו כמנהל כולל, וביצע בקטינים שורה של מעשים חמורים מסוגים שונים.

החשוד נעצר על ידי השוטרים לפני מעט יותר משבועיים, ביום 09.03.26. הוא נעצר בנתב"ג עם נחיתתו בארץ, ומעצרו הוארך בבית המשפט עד ליום שני הקרוב לטובת המשך פעולות החקירה.

המשטרה פרסמה היום את פרטיו, "בשל החשש לקיומם של קורבנות נוספים שנפגעו מדפוס פעולתו של החשוד, ובהתאם להחלטת בית המשפט". ב'כיכר השבת' לפי שעה איננו מפרסמים את השם והתמונה המלאים עד לבירור החשדות.

"אנו קוראים לכל מי שנפל קורבן למעשיו של החשוד או למי שבידו מידע רלוונטי לחקירה, לפנות בהקדם לתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו או ליצור קשר עם מוקד 100 של משטרת ישראל, ולהציג הודעה זו", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (71%)

לא (29%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
מי שהי’ קורבן, לא צריך יותר פרטים, ספרדי, ראש כולל, כבן שישים מירושלים.....זה מספיק.... רק הסקרנים צריכים יותר פרטים
ק י
לא ראש כולל!!! מנהל כולל!!!
גיא
5
שערי ישועה, שערי חזרה בתשובה, יפתח לו ה' על מעשיו הרעים. לאחר שיבקש מהנפגעים סליחה מחילה וכפרה. הוא כמו רוצח. השם ירחם עליו
אלי
4
רשע מרושע המנהל זה.
משה
3
מכה יש לנו בציבור החרדי... כמה פוגעים??? עצוב ממש!! צריך לתת לו ולכמותו עונש כזה ענק, שבחיים אנשים לא יחשבו לפגוע
ידידיה
2
צא טמא מהמחנה שלנו!!!
ישועה ורחמים ממעונך
1
כמה בושות ......
מני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר