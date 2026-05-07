פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד יונה שרייבר (36) מפדואל, בגין תקיפה אלימה של נזירה נוצרייה סמוך לקבר דוד בעיר העתיקה בירושלים. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום שהוגש באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים, שרייבר הבחין במתלוננת כשהיא לבושה בבגדי נזירה נוצרייה, ובשל כך גמלה בליבו ההחלטה לתקוף אותה. לפי האישום, הוא רץ לעברה, דחף אותה בעוצמה וגרם לנפילתה ארצה.

לאחר מכן, בעוד המתלוננת שכובה על הקרקע, שב שרייבר ובעט בה בחוזקה. כתוצאה מהתקיפה נגרמו למתלוננת שטף דם בפנים וסימני חבלה ברגלה, והיא פונתה לקבלת טיפול רפואי.

עוד עולה מכתב האישום כי אדם שנכח במקום ניסה למנוע משרייבר להמשיך בתקיפה, אולם שרייבר תקף גם אותו באגרופים ובעיטות. החקירה נוהלה על ידי שוטרי מרחב דוד במחוז ירושלים במשטרה.

עבירות ממניע עוינות דתית

לשרייבר יוחסו עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש ממניע עוינות כלפי ציבור מחמת דת, וכן תקיפה סתם. יצוין כי מקרה זה מצטרף לשורה של אירועי תקיפה ופגיעה במקומות הקדושים בעיר העתיקה בירושלים.

כזכור, המשטרה חשפה לאחרונה תיעוד קשה ממקרה תקיפה דומה שהתרחש בעיר העתיקה, בו נראה אדם העוקב אחר נזירה, מטיח אותה בעוצמה על הקרקע ובועט בה בזמן שהיא שרועה על הרצפה.

המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחיות ולדווח על כל אירוע חריג או חשוד למוקד 100 או למשטרת ישראל באמצעות אפליקציית 'מי"ל - משטרת ישראל לאזרח'.