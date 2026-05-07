"לא משחק ניחושים": השופטת קטלה את העירייה וביטלה את התיק

בפסק דין חריג ונדיר, קיבל בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב את טענת "הגנה מן הצדק" וביטל כתב אישום שהוגש נגד בני זוג בגין הקמת מצללה בחצר ביתם. השופטת נגה בליקשטיין שחורי קבעה כי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה התנהלה בחוסר ניקיון כפיים, שינתה גרסאות באמצע ההליך והסתפקה בהפניות מעורפלות מבלי להצביע על איסור ברור וקונקרטי.

"כתב אישום אינו חלק ממשחק ניחושים", הבהירה השופטת בפסק דין שמהווה תמרור אזהרה בוהק לרשויות האכיפה. המקרה, שהחל כתיק סטנדרטי של עבירות תכנון ובנייה, הסתיים בביקורת חסרת תקדים על שיטות העבודה של הוועדה המקומית.

מניפולציה שנחשפה באולם הדיונים

במרכז הפרשה עמדו בני זוג, בעלי דירת קרקע בתל אביב, שהקימו מצללה בחצרם הפרטי. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה התעקשה כי מדובר ב"סככה" אטומה המחייבת היתר בנייה, אך ככל שהתקדם ההליך המשפטי, התברר כי הראיות המרכזיות להוכחת הטענה פשוט אינן קיימות.

במקום להודות בטעות או לסגת מההליך, בחרה התביעה לשנות גרסאות תוך כדי תנועה. המאשימה העלתה טענות חדשות על מיקום המבנה ביחס לרחוב – טענות שמעולם לא הופיעו בכתב האישום המקורי – והסתמכה על הנחיות תכנוניות שכבר מזמן לא היו בתוקף. כך עלה מפסק הדין שניתן לאחרונה.

השופטת בליקשטיין שחורי לא חסכה בשבטה ותיארה את התנהלות הוועדה כ"טענות כבושות" שהועלו בשלב מאוחר מדי ללא הסבר מניח את הדעת. בית המשפט קבע כי המאשימה הסתפקה בהפניות כלליות ומעורפלות מבלי להצביע על איסור עדכני וברור, ובכך שללה מהנאשמים את היכולת הבסיסית ביותר: הזכות להתגונן כראוי.

חובת ההגינות והכרעה גורלית

שיא הביקורת הופנה כלפי חובת ההגינות של הרשות. פסק הדין הדגיש כי על המאשימה לפרוס את מלוא הראיות באופן שקוף ומפורט כבר מתחילת הדרך, ולא לכפות על נאשמים להעיד רק כדי לנסות ולהבין מה בכלל מיוחס להם. השופטת קבעה כי התנהלות זו עולה לכדי "חוסר ניקיון כפיים" ומהווה פגם מהותי שלא ניתן להסכין עמו.

"על המאשימה להציג את מלוא הראיות בצורה ברורה ומפורטת מראש", נכתב בפסק הדין. "אין לכפות על נאשמים להעיד רק כדי להבין מה מיוחס להם. זוהי פגיעה בסיסית בזכות ההגנה".

למרות חומרת עבירות התכנון והבנייה במישור הציבורי, קבע בית המשפט כי במקרה הנוכחי, הפגיעה בהגינות ההליך גוברת על האינטרס להמשיך בניהול התיק. ביטול כתב האישום מהווה ניצחון משפטי מהדהד לבני הזוג, אך בעיקר מהווה תזכורת לכך שהרשות אינה מעל החוק – וכי הזכות להליך הוגן היא קדושה, גם כשמדובר במבנה בחצר פרטית.