יונתן רם, שביתו נפגע במרכז הארץ בעקבות ירי הטילים מאיראן במלחמה, שיחזר בסרטון שפורסם הערב (רביעי) על ידי פיקוד העורף את רגעי הדרמה.

"הייתה התרעה מקדימה והיא ישר רצה למקלט של בית הספר", סיפר. "אני לא הצלחתי להתעורר, והתעוררתי כשהלךה האזעקה.

"התעוררתי, התארגנתי - וכשסגרתי את הדלת נשמע 'בום' מטורף, אמרתי 'זהו הלך הבית', זה היה נגמר רע מאוד. הראש שלנו ממש על החלונות, הכל הרוס, הזכוכיות והכל, אין ספק, יש לי מזל, חייבים ללכת לממ"ד".

מוקדם יותר היום פרסם פיקוד העורף תיעוד ערוך ממצלמות אבטחה, המתעד את רגעי הפגיעה הישירה של הטיל האיראני אתמול בבוקר בתל אביב.

התיעוד, שמלווה בקריינות מפורטת, מציג את ההבדל הדרמטי בין מי שנכנסו למרחבים המוגנים לבין אלו שבחרו להמשיך בשגרה - והמחיר הכבד שכמעט שילמו.

"נפילה בשידור חי: תיעוד מטורף מהפגיעה הישירה במרכז הארץ מוכיח שוב - הנחיות פיקוד העורף פשוט מצילות חיים", נכתב בהודעה של פיקוד העורף לצד הסרטון.

"מצלמות האבטחה מזירת הנפילה בתל אביב מספרות את הסיפור כולו", נשמע קולו של הקריין בסרטון. "סיפורם של מי שמתמגנים וגם של אלה שבוחרים להסתכן וכמעט שמשלמים בחייהם.

"7:28 בבוקר. הנחיה מקדימה מתקבלת באזור. המצלמות מתעדות את תושבי הבניינים הסמוכים מתחילים להגיע אל המקלטים המשותפים".

התיעוד מראה כיצד תושבים רבים הגיבו באופן מיידי להנחיה המקדימה ופנו למרחבים המוגנים. "כעבור 3 דקות נשמעת אזעקה", ממשיך הקריין, "ורוב האזרחים ממהרים אל המרחבים המוגנים למעט כמה שממשיכים בעבודתם".