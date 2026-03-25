מה אמר הרבי לנתניהו באמצע הלילה שאיש לא שמע? הייתי שם

ליל שמחת תורה ב-770, בית מדרשו של הרבי מליובאוויטש. 10,000 איש דחוסים בתוך היכל אחד. השעה היא 1:00 לפנות בוקר.

פתאום, הכל נעצר. הרבי עומד לדבר במשך 30 דקות תמימות עם שגריר צעיר ואלמוני בשם בנימין נתניהו.

מה אמר לו? אביו של המגיד והדרשן הנודע הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון שעמד שם, קלט מספר מילים. אבל רק עכשיו - 40 שנה אחר כך, מתחילים להבין מה באמת אירע באותו לילה - בשיחה שייתכן ושינתה את פני ההיסטוריה.

בשיעור לקראת שבת הגדול, הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון מספר בגוף ראשון את הרגעים שראה במו עיניו - על הרגע שבו הרבי ראה מה שאף אחד אחר לא ראה, על החוסן הרוחני שנטע הרבי בנתניהו בלב ההקפות, ועל הקשר הנסתר בין אותה שיחה מסתורית לבין הניצחונות שעם ישראל חווה היום.

והקשר המיוחד ל"שבת הגדול" - היום שבו עם של עבדים מצא בתוכו את האומץ לא לפחד.