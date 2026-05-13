הילד שלך אומר לך דברים קשים? לפני שאתה מגיב – עצור. זה הרגע הכי חשוב בחיי הקשר ביניכם.

האם יכול להיות שדווקא האהבה הגדולה שלך, היא מה שיוצרת את המרחק מהילדים שלך?

הם מאשימים. בוכים. מתרחקים בלי להסביר. ואתה לא מבין – נתת להם הכל, השקעת, ויתרת. אז למה?

המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון פותח שער שמשנה את כל ההבנה שלנו על הורות. דרך פירוש מהפכני של ה"חתם סופר" על מותם של נדב ואביהוא, מתגלה אמת שכל הורה חייב לשמוע: הילדים שלנו הם המראה שלנו. הם לא באו לציית לנו – הם באו ללמד אותנו מי אנחנו באמת.

בשיעור הזה תגלה:

▪️ סוד בני אהרון – למה ה"חתם סופר" טוען שנדב ואביהוא מתו דווקא בגלל שלא היו להם ילדים?

▪️ האינסטינקט ההרסני – למה התגובה הטבעית שלך כשהילד תוקף אותך היא "אש זרה" ששורפת את הקשר?

▪️ התשובה של הרבי – הסיפור הבלתי נשכח של הרבי מליובאוויטש למחנך שאיבד שליטה, והמשפט ששינה לו את החיים: "אלה לא הילדים שלך!"

▪️ מלחמה או ריפוי – איך להפוך רגע של האשמה להזדמנות נדירה של קרבה ותיקון אמיתי.

לפעמים הילד שלך לא מחפש לנצח אותך – הוא פשוט מחפש אותך.